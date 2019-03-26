台灣時尚 「衣」起前進米蘭設計週

2019-03-26

〔記者王瀅娟／台北報導〕由臺南市政府主辦、經濟部工業局出資的「braIN TAIWAN」展覽，將帶領台灣紡織業與台灣服裝設計師參與4月米蘭設計週，於米蘭大學長廊（Richini Porch）舉辦靜態展與動態秀，主導此次活動的臺南市副市長王時思表示，要透過此次展覽，令國際看見台灣紡織與設計的實力。

主辦單位特別於T-Fashion時尚實驗基地舉辦「braIN TAIWAN」展前記者會，公布入選一同出發前往參加米蘭設計週的5組台灣服裝設計師：Daniel Wong、竇騰璜&張李玉菁、陳俊良、徐明美與周裕穎，同時搶先曝光一套參展服裝。受邀擔任此展覽動態秀時尚顧問的溫筱鴻表示，台灣有非常好的紡織布料，也有非常好的設計師，就少了將雙方串連的機制，此展覽參展服裝媒合紡織大廠與服裝設計師，將是非常好的典範。

參展服裝以「海洋環保 永續時尚」為題，Daniel Wong應用新光紡織面料與仁美紡織緹花，首度嘗試「系統化」服裝，透過拉鍊、鈕扣等機關，讓系列服裝可以隨意拆卸組合套用，創造無限可能的組合，達到環保目的；周裕穎選擇突顯明基材料無毒製程的AirySektor防水透氣透濕薄膜技術，將以往隱藏在面料裡的薄膜帶至表層，並應用多款品牌剩餘布料，以及其他服裝製程中的邊角料，以不再製造新面料倡議環保。竇騰璜&張李玉菁應用宏遠興業獨步全球的石墨烯面料，創造輕量卻遠比羊毛保暖的服裝，以流暢剪裁展現海洋意象。徐明美以明林蕾絲面料加上羽毛，創造美麗雪景意象，達到提醒美景有賴世人共同保護的設計理念；陳俊良將溢勝纖維機能面料結合個人東方紳裝風格，創造溫雅男士形象，突破機能面料想像。

臺灣知名服裝設計師周裕穎（左起）、徐明美、陳俊良、竇騰璜＆張李玉菁、Daniel Wong將隨「braIN TAIWAN」展覽前往參加米蘭設計週。（braIN TAIWAN提供）

「braIN TAIWAN」米蘭設計展展前記者會先曝光5組參展設計師作品，左起為Just In XX（周裕穎）、東裝（陳俊良）、DOUCHANGLEE（竇騰璜&張李玉菁）、May Hsu（徐明美）、Daniel Wong。（braIN TAIWAN提供）

「braIN TAIWAN」國際展覽由臺南市政府主導策展，由副市長王時思帶隊前進米蘭設計週。（braIN TAIWAN提供）

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