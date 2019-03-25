正2019年式Mercedes-Benz E300新登場 － 動力增強、標配23p智慧駕駛輔助套件

2019-03-25

記者方維鐸／報導

繼Mercedes-Benz國內小改款C-Class改以動力更強的C300汰換掉原先C250之後，上一級的E-Class主管房車現在也全面以E300來汰換E250，全車系並將代號23p的智慧駕駛輔助套件列為標配，提供消費者更強勁的動力性能和更先進的半自動駕駛科技。

E300車上搭載原廠代號M264的新一代2.0升缸內直噴Turbo引擎，動力輸出要比原先E250上代號M274的舊引擎增強47匹馬力與2.0公斤米扭力，最大馬力來到258匹，扭力峰值提升至37.7公斤米，0～100公里／時加速僅需6.2秒，足足比E250快上0.7秒，動力性能大幅躍進。儘管車價也比原先E250要上漲了12萬，但由於性能與配備雙雙進化，花得起錢的多金買家肯定心甘情願買單。此外，還新增了標配19吋前後配鋁圈及高性能失壓續跑胎的E300運動版，來訴求偏好運動化行車表現的買家。

至於較入門的E220d Avantgarde、E200 Avantgarde和E200 Avantgarde Lux等車型也同樣將23p智慧駕駛輔助套件列為標配，同時E200汽油車型的最大馬力則從184匹增強至197匹，擺明要把BMW 520i給比下去。

E-Class的雙門Coupé轎跑車及Estate旅行車也分別將車系編成予以調整，前者僅維持E200 Coupé和E300 Coupé兩車型，取消了3.0 V6引擎的E400 4MATIC Coupé，顯然是要改採全新3.0直6 EQ Boost新動力的高性能新車預作準備。後者則取消國內不再受歡迎的220d Estate Avantgarde柴油車型，另新增E300 Estate運動版，來滿足運動化旅行車買家的需求。

E-Class Estate旅行車取消了原先的E220d Estate Avantgarde柴油車型，並新增車價353萬起的E300 Estate運動版。

Mercedes-Benz E-Class主管房車以搭載新一代M264系列2.0升直4缸內直噴Turbo引擎的E300來取代原來的E250，最大馬力由211匹提升至258匹，並標配原廠代號23p的智慧駕駛輔助套件。

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