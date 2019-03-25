【韓系跑格派AWD小型跨界休旅】Hyundai Kona試駕

2019-03-25

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

看到小型跨界休旅級距的快速崛起，韓國Hyundai汽車集團於2017年6月首爾車展推出了以夏威夷島Kona地區為名的全新小型跨界休旅車（這家韓國車廠向來愛用美國城市作為高底盤車款的車名，像是Tucson和Santa Fe），似乎希望這款新車能獲得美國消費者的青睞（美國一直是高底盤車款的全球最大市場）。

國內引進的Kona清一色搭載Gamma系列的1.6升T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎，可提供177匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，本文試駕的極致款由於配備了18吋渦輪葉片式雙色鋁圈和235/45R18寬胎，能源局公布的平均油耗每公升可跑13.4公里，達到1,200～1,800cc排氣級距的3級標準。

試駕過程發現，本車的1.6 T-GDi動力驅策起來其實跟記者先前試駕過的Elantra Sport有點類似，引擎反應直接暢快，低轉速扭力澎湃厚實，透過7速DCT雙離合器自手排變速箱帶給駕駛人激越的快感，而其Drive Mode整合駕馭模式提供了Normal/Sport/Eco的差異化反應。明快穩健的懸載設定，結合MDPS電子式動力輔助轉向系統，操控起來感覺還蠻接近重心較低的小型掀背車；透過電子智慧型可變AWD系統與即時動力監控系統加持，駕駛人能獲得精準確實的循跡效果。

坐進Kona車艙，其儀表控台設計洗練清晰，塑料質感與細部鋪陳均令市場上主要同級對手汗顏。極致款車內的運動化座椅以黑色皮質包覆，搭配高光澤黑色的夜幕套件（包括門內把手、空調框飾和排檔座），其間妝點以Red-Line車室套件的紅色縫線、飾條和安全帶，車廂氛圍深沉肅殺又不失熱血跑格。此外，本車要比躍動款多出Smart Key智慧型免鑰匙控制系統、Push Start引擎啟動鍵、手機無線充電裝置及8吋全彩多功能HUD抬頭顯示幕等配備。

南陽實業將Hyundai Kona規劃為躍動和極致兩車型，分別開出88.9萬和98.9萬的車價，本文試駕的Kona極致款跟便宜10萬元的躍動款除了外觀和配備上的差異外，還擁有功能更先進完整的Hyundai SmartSense主動安全科技，若購車預算足夠的話無疑是更物超所值的選擇。

本文試駕的Hyundai Kona極致款Two-Tone雙色外觀（需另加價1萬元）搭配鈦灰車身套件、高質感鍍鉻飾條、運動化霧銀側下護板，其刀鋒式LED日行燈與LED頭燈組構成睥睨感十足的前臉視覺效果，足下則配置18吋渦輪葉片式雙色鋁圈與235/45R18寬胎。

車尾採分離式燈組設計，將尾燈、方向燈和倒車燈分開安置，搭配視覺感獨特的D柱車體導流脊翼，將小型跨界休旅車的個性動感完美體現。

本車驅策起來十分暢快，原廠公布的0～100公里／時加速為7.9秒，其底盤回饋明確穩健，電子智慧型可變AWD系統的循跡表現更讓人高枕無憂，是輛駕馭感受出眾的小型跨界休旅車。

這具Gamma系列的1.6升直4 T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出177匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，能源局公布的歐規平均油耗每公升可行駛13.4公里，達到小客車1,200～1,800cc級距的第3級。

Kona內裝鋪陳洗練而有個性，並配有Red-Line車室套件和夜幕套件，將座艙氛圍烘托得肅殺富跑格，運動化多功能皮質方向盤雖未附換檔撥片，但握起來手感仍相當厚實，教人愛不釋手。

排檔系統為7速DCT雙離合器自手排，附有Drive Mode整合駕馭模式（排檔座左前方控鍵），有Comfort/Eco/Sport 3種模式可切換；極致款的Hyundai SmartSense要比躍動款多出FCA前方主動煞停輔助、FCW前方撞擊警示、LDA車道偏移輔助、LDW車道偏移警示和DAW駕駛疲勞警示等功能。

Comfort/Eco/Sport 3種模式可切換。

試駕的Kona極致款採用黑色織布車內頂篷，透過紅色縫線、飾條和安全帶點綴，讓人覺得非常熱血有fu，2,600mm軸距則提供充裕的後座乘坐空間。

行李廂標準容量為361公升，若將6/4分離後座椅背往前傾倒打平，搭配平整化後行李廂隔板可形成最大容量1,143公升的平坦置物空間。

Hyundai Kona極致款小檔案

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