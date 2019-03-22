2019春夏高級訂製服：Dior馬戲團

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

1955年，Harper’s Bazaar的特約攝影師Richard Avedon，率領團隊來到巴黎布里奧格納冬季馬戲團，身著Dior晚裝的超模Dovima，站在數頭大象之間，自在地伸展身體線條。她纖細修長的線條與大象龐大厚實的身軀恰成對比，高級訂製服的細緻對上大象皮膚的粗糙，雍容優雅的姿態對上不加修飾的自然，讓這一幕成為攝影史上的經典，啟發了Dior春夏高級訂製服與秀場的創作靈感來源，也成就了女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以馬戲團為創作主題。

小丑

「小丑」是特別吸引Maria的馬戲團角色。小丑沒有性別的差異，嫻熟的技術和果敢的態度才是關鍵，對向來宣揚女權的Maria來說，是性別平等的表現。小丑服裝上的菱形紋路是春夏高級訂製服裡反覆出現的元素，小丑表演的雜技、馴獸師與馬戲團裡的動物、激發觀眾情緒的火焰與煙火，以色彩繽粉且繁複的刺繡與亮片表現，或是化為貼膚內搭，宛如小丑們身上的刺青。

褶襉

款式豐富多變的褶襉亦是本季的重點工藝，Maria的厲害之處在於她能夠利用材質與剪裁，讓立體結構感十足的褶飾，舉重若輕地堆疊在服裝上，因豐盈而產生的奢華感，依然透露高雅輕盈的仙氣，令人宛如墜入一場美麗的夢境。

圖片提供／Dior

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