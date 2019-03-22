2019春夏高級訂製服：Chanel莊園

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

「時尚大帝」卡爾．拉格斐缺席Chanel春夏高級訂製服謝幕，竟真成了他生命抵達終點的預示，這一場高級訂製服再度展現卡爾打造終極美好的時尚想像。

折領斜紋軟呢

經典斜紋軟呢套裝多為瘦長輪廓，船型領，水平肩線，肩部採凹折式結構，落成圓潤弧角。特別的是，卡爾這季大玩翻領，無領外套搭配尖銳三角形翻領，創造出新奇的服裝輪廓。有些外套與洋裝襟部裁片由內向外翻疊，創造出宛如開襟短外套般的錯視效果。這種反向翻疊的手法也應用在某幾套洋裝的裙襬，反摺至腰間，將滿版的立體花朵刺繡隱藏其中，讓奢華樣貌顯得年輕活潑。

花樣禮服

18世紀的藝術主題中，花卉扮演重要的角色，成為本季高級訂製服的核心，透過刺繡、手繪、蕾絲等手法，將羽毛、亮片、高級樹脂、陶瓷，甚至真正的乾燥花刺繡於衣裙上。模特兒個個在耳畔別上羽飾花朵出場。禮服維持瘦長輪廓，時而搭配誇張的鴕鳥毛羽飾或蛋糕魚尾，使整體效果更顯纖長，或是以馬甲大圓蓬裙，向18世紀的Fashion Icon：瑪莉．安東尼皇后致敬。即使看似簡約的白色長禮服，隱約顯現的水平褶襉全為手工製作，需耗時350小時，再嵌入蕾絲，平整如一塊完整的面料，展現極致的服裝訂製工藝。

圖片提供／Chanel

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