高訂的網路術語：Viktor & Rolf，社群．標語禮服

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

網路社群的快速發展，讓許多高級訂製服師頗有微詞：手指在手機螢幕上不斷地向上滑動，對每則瀏覽的內容會有幾秒的注意力呢？網路的發達讓資訊取得更為迅速容易，然而鏡頭並非人眼，許多高級訂製服的細節，是很難以照片呈現；當這些照片又達不到吸眼球的標準時，就更容易讓人看不見它的價值，也就無從做出合理的評斷。有些大師乾脆眼不見為淨，有些大師則選擇對它做出回應。

Viktor & Rolf，社群．標語禮服

Viktor & Rolf總是可以同時展現高超的服裝工藝與令人莞爾的高級幽默，現今流行的High & Low的結合，在春夏高級訂製服被玩到極致。設計師雙人組Viktor Horsting和Rolf Snoeren從當紅的Instagram圖說，與紀念品T恤上的標語圖案為靈感，創作出包括「隨便啦（Whatever）」「變性感（Get Mean）」、「我在乎（Give A Damn）」等標語，以及老鷹搭配自由（Freedom）、反戰標誌搭配和平（Peace）等標語圖案。

這系列一開場就令人失笑，因為這個參考維多利亞時期服裝的禮服上，竟然大大地寫上「請勿拍照（No Photo Please）」，對現代秀場觀眾來說，簡直是不可能的任務。那貼著「少即是多（Less is More）」標語的禮服，明明就如結婚蛋糕般層層疊疊，裙襬直徑目測約3公尺。這些以薄紗層層堆疊、有著精緻褶襉與荷葉邊，宛如公主穿的高檔禮服，貼上的標語卻十分草根，甚至貼法都令人覺得有點隨便，卻也製造出彷如在社群媒體照片上貼標籤的趣味感。

相較於多數設計師提到社群媒體，總是關注它對社會的壞影響，這對設計師覺得自己更像是被它吸引。就像他們用的薄紗與如彩虹般繽紛的色彩一樣，無意表達沉重的訊息。「這就是我們存在的世界……我們對社群的態度就是如此。」然而這對設計師顯然不必擔心負評，這麼獵奇新鮮的設計，Z世代又怎會不喜歡呢？

Viktor & Rolf春夏高級訂製服上「隨便啦」的標語靈感源自Instagram上的圖說。（達志影像）

Viktor & Rolf春夏高貴優雅的禮服上卻寫著「變性感」，彷彿說出穿著者的心聲。（達志影像）

Viktor & Rolf春夏開場禮服就標上「請勿拍照」，令人莞爾。（達志影像）

Viktor & Rolf春夏如結婚蛋糕般層層堆疊的禮服，前方卻掛著「少即是多」的標語，看來格外矛盾。（達志影像）

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