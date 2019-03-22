高訂的網路術語：Maison Margiela，崩壞與錯視

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

網路社群的快速發展，讓許多高級訂製服師頗有微詞：手指在手機螢幕上不斷地向上滑動，對每則瀏覽的內容會有幾秒的注意力呢？網路的發達讓資訊取得更為迅速容易，然而鏡頭並非人眼，許多高級訂製服的細節，是很難以照片呈現；當這些照片又達不到吸眼球的標準時，就更容易讓人看不見它的價值，也就無從做出合理的評斷。有些大師乾脆眼不見為淨，有些大師則選擇對它做出回應。

Maison Margiela，崩壞與錯視

狂野風格塗鴉背景、地面與天花板的鏡面折射、模特兒身上的服裝與背景幾乎融為一體，Maison Margiela Artisanal系列一開始就令人感覺感官崩壞。

John Galliano總是嘗試在Maison Margiela Artisanal系列探討令人深思的問題。繼上一季在腳踝綁手機錄下觀眾的反應，這一次他決定討論超量的科技所帶來的崩壞（Decadence）。數位時代引領人們不斷追求最新科技，一刻也離不開行動網路，尤其是對Z世代而言。我們每天接受大量的圖像與訊息刺激，其中有真有假，看得越多，越令人混亂不安，卻像上癮般越加沉迷，深怕自己錯過任何一個重要訊息。因此，他不禁思考，現在是不是反動的時機，可以讓瘋迷轉變成節制。

一般思路表現「崩壞」，大多數從整齊慢慢走向解構；Galliano則反其道而行。一開場就讓觀眾包覆在鋪天蓋地的狂野塗鴉中，分不清楚自己眼前看到的究竟是服裝還是背景，抑或是什麼東西；突然間，一套暗棕色連身工作褲清楚的從背景跳出，終於看清楚衣服的輪廓。觀眾開始辨認出外套、風衣、裙子，綠色天鵝絨和黑色蕾絲混合的外套、拼接了黑色與亮紅色公爵夫人緞的外套、舊大衣重製成的外套與短褲等。

染上伊夫．克萊因藍色（Yves Klein Blue）的貴賓狗貫穿整個系列，刻意修剪到極致的外型，蓬鬆與平坦間有極大對比，Galliano視它為崩壞的象徵。結合風衣輪廓的黑色仿皮革連身褲壓軸現身，袖子卻被縫在背後，正面看起來像是壓制衣，代表極度節制的同時，是否也暗示著，無論我們怎麼努力，終歸難以逃脫現代的混亂？

圖片提供／Maison Margiela

Maison Margiela Artisanal春夏的解構設計與印花和塗鴉背景一樣令人眼花撩亂。

Maison Margiela Artisanal春夏的性別是流動的，許多設計男女皆宜。

Maison Margiela Artisanal春夏直到這件連身褲出現，才讓觀眾從視覺失序慢慢調回正常。

染上伊夫．克萊因藍的貴賓狗是Maison Margiela Artisanal春夏代表崩壞的象徵。

Maison Margiela Artisanal春夏壓軸的連身褲，象徵極度的節制。

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