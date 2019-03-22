時尚造夢：Dior，時尚的女性意識

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

若說時尚是造夢的產業，那麼一場又一場的秀，就是帶領人們進入時尚無設限的想像園地。

Dior，時尚的女性意識

自18春夏發表了一款女權意識的T恤，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri逐步在服裝秀注入「女性意識」的呈現，多次與「女性表演團體或藝術家」合作，呈現藝術、文化、時尚多面向的時裝秀。

圖片提供／Dior

Dior 2019秋冬秀場牆上滿布由義大利女權運動者Tomaso Binga應用她1976年創作的「身體書法」：以女體構成的字母，演繹她最具女權特色的一首詩；她也在秀的開場，以鏗鏘有力的音調朗讀這首詩。

圖為Dior 2019秋冬秀場，Tomaso Binga為Bianca Pucciarelli Menna的男性化名，用以抗議男性在文化上的特權；身體書法原本在諷刺男性濫用女體，鼓勵女性用自己的身體說故事、表達主張、定義自己，呼應Maria Grazia Chiuri對女性身分的認同。

Chiuri為倫敦「Christian Dior：Designer of Dreams」展覽做研究時，發現了Dior與馬戲團間的關聯：一幅名為「Dovima With Elephants」的照片。此外，1950年，英國電視台便曾以「Dior『馬戲團』來訪」為標題，報導Dior於倫敦Savoy飯店舉辦的時裝秀；Dior先生也是布里奧格納冬季馬戲團的粉絲，前任創意總監John Galliano也曾以馬戲團為題創作；馬戲團因而成為Dior春夏高級訂製服主題，並邀請Mimbre女子馬戲團與模特兒一同演出。

Dior在羅丹美術館內搭建起洋溢維多利亞時期氛圍的馬戲團帳篷，地板鋪上菱形的粉彩色地毯。

Dior今年春夏不僅以芭蕾舞者的穿著為靈感，秀場入口處，更以多位知名舞者的名句為題，包括了德國著名的當代傳奇編舞者碧娜．鮑許(Pina Bausch)、史上第一位赤腳登上舞台表演的美國現代舞者伊莎朵拉．鄧肯 (Isadora Duncan）。

Dior今年春夏以芭蕾舞者的穿著為靈感，芭蕾舞起源於15世紀義大利文藝復興宮廷，原本只限男性可跳，直到1682年，才有女芭蕾舞者登台表演，因而被Maria Grazia Chiuri視為女權主義的象徵。Dior邀請了以色列當代舞蹈巨擘Sharon Eyal與她的舞者們，進入位於布洛涅森林的Dior秀場，舞者們的舞姿，與模特兒身上如萬花筒般旋轉的印花相呼應，使整場秀變成一場令人難忘的體驗。

Dior秋冬牆上貼滿巨大的抗議標語，讓人回想到1968年巴黎學運造成的五月風暴；然而牆上貼的海報是60年代的時尚雜誌封面，靈感源自於提出「青年震盪（Youthquake）」一詞、時任Vogue雜誌美國版總編輯的Diana Vreeland，她曾說：「60年代是屬於個性的年代，這是首次模特兒們轉變至個性之軀。一個充滿卓越抱負、創建的時代…這些女孩們創造了他們自己。」

這些海報象徵著女性自覺，半撕毀則表現出彷彿剛歷經革命的狀態，也暗示Dior將掀起的時尚革命。

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