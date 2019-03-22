時尚造夢：Chanel，時尚夢境的先驅

記者王瀅娟／台北報導
若說時尚是造夢的產業，那麼一場又一場的秀，就是帶領人們進入時尚無設限的想像園地。
Chanel，時尚夢境的先驅
Chanel的秀場魔法在於，總是創造一個令人驚奇的環境，讓你一秒進秀場，情緒馬上被牽著走，並且為眼前浩大的工程所震撼，不僅僅是新衣服為人讚賞，整場秀本身就是一場「創作」，宏大的格局總是令人期待。
圖片提供／Chanel
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忍不住揉一下眼睛，在傍晚時分一腳跨入巴黎大皇宮後，出現在眼前的竟是一艘幾可亂真的遊輪，海水正拍打船身，旁邊還傳來海鷗聲，煙囪冒著白煙，正準備啟航……。Chanel耗時一週搭建這艘長達330呎、以香奈兒女士位於南法的別墅命名的「La Pausa」遊輪，只為了營造2019早春的航海度假氛圍，秀結束後，船艙內則有一場真正的秀後派對，邀請賓客入內一同狂歡。
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Chanel在巴黎大皇宮設立了一座高達35公尺的純白色火箭，歡迎賓客們來到2017秋冬香奈兒太空中心參觀。火箭編號？當然是Chanel No.5。秀的尾聲，火箭轟隆隆地作響，彷彿準備往太空飛去，這個逼真的橋段早已經帶領現場賓客回到充滿希望與樂觀的60年代。
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想了解巴黎女人怎麼穿？到法式小酒館（Brasserie）坐坐準沒錯。Chanel 2015秋冬便將巴黎大皇宮打造成以香奈兒女士命名的嘉柏麗小酒館（Brasserie Gabrielle），身穿極度法式風情服裝的模特兒走著走著便在吧檯坐下，與侍者打情罵俏，或與三五好友擠在一個小包廂內聊天嬉鬧，吧檯服務來真的，賓客們可以點可頌麵包，搭配健康果汁或咖啡，享受巴黎晨之美
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明明已經通過層層關卡進到秀場，為什麼轉個彎又回到了外面大馬路上？因為Chanel原封不動地把巴黎街景搬到巴黎大皇宮中，那些陳年積垢的建築外觀與小窗台、難以分辨是髒或舊的灰色石板人行道，甚至一不小心就會一腳踩進不明液體的小水漥，實在是太「巴黎」了。長達130公尺的「香奈兒大道（Chanel Boulevard）」讓女人上街舉牌抗議遊行走個夠，也讓賓客看盡形形色色的巴黎女人風情。
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什麼？Chanel也開超市？很難想像Chanel生活化的那一面，Chanel 2014秋冬秀場硬是將巴黎大皇宮打造成一座超市，細看更驚人，除了新鮮的蔬菜水果、雞蛋起司，最令人咋舌的是貨架上各式各樣標上雙C Logo的超市商品：罐頭、果醬、飲料、糖果、餅乾、橄欖油、義大利麵、鬆餅粉、洗衣精、清潔劑、拖把、洗碗手套……族繁不及備載，每種商品的標籤設計都不同，還有多種「口味」與顏色。
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