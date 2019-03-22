時尚造夢：Chanel，時尚夢境的先驅

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

若說時尚是造夢的產業，那麼一場又一場的秀，就是帶領人們進入時尚無設限的想像園地。

Chanel，時尚夢境的先驅

Chanel的秀場魔法在於，總是創造一個令人驚奇的環境，讓你一秒進秀場，情緒馬上被牽著走，並且為眼前浩大的工程所震撼，不僅僅是新衣服為人讚賞，整場秀本身就是一場「創作」，宏大的格局總是令人期待。

圖片提供／Chanel

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