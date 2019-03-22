修容內衣 立體美胸自然UP

2019-03-22

〔記者吳佩樺／台北報導〕「修容」是常見的化妝技巧，在視覺上可營造「小V臉」以及五官的立體感，本土內衣業者奧黛莉旗下EASY SHOP今年將修容手法運用到內衣設計上，訴求「胸大不如立體」。

現代年輕女性不再追求「大胸」，擁有「美麗的胸型」才最重要，根據調查，台灣高達8成女性不滿意自己的胸型。

EASY SHOP最新推出的「夢幻蕾絲」系列，主打「自然UP」，首度將上妝修容概念融入到內衣設計，在內衣左右外緣打造「修容片」。業者強調，除了利用深淺色變化，彷彿在胸部二側打上修容底妝，以色差增進胸型的視覺立體感，加上採用機能材質，幫助上提0.7公分、側包集中0.8公分。

此外，業者觀察台灣女性罩杯有愈來愈豐滿的趨勢，EASY SHOP近二年銷售顯示，A罩杯僅占2%、B罩杯20%、C罩杯34%、D罩杯25%、E罩杯以上19%；而女性心中最理想的罩杯是C罩杯。

圖片提供：EASY SHOP

EASY SHOP最新推出的「夢幻蕾絲」系列，將修容化妝手法運用到內衣設計，內衣單件890元。

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