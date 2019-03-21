2019-03-21

記者凃盈如／台北報導

櫻花捎來春天的信息，外出賞櫻、春遊野餐就待此際。準備好粉嫩的點心、餐具與穿搭，櫻花樹下的野餐，你就是風景。

食尚餐具

春遊搭配小食，令人感受小確幸，在點心之外，拍照的重頭戲正是擺盤。選一只漾著春意的餐皿、餐具，打造讓人迷戀的野餐風景。

星巴克推出櫻花系列商品，將櫻花綻放的花姿，美不勝收的風景，呈現於日常生活的杯盤上，以浪漫的粉色、晴空藍，盡顯春暖花開的美好。

日式居家品牌NATURAL KITCHEN，推出多款櫻花造型、粉嫩色系器皿外，特別的是，今年更針對台灣消費者偏好，推出金色的櫻花系商品，譬如今年加碼的櫻花造型茶匙，最適合用來品嘗烤布蕾。

台隆手創館則推出日本下村工業多款實用又具創意的廚房小物，色系甜美輕粉，是野餐隨身攜帶的好物，削皮刀還有去芽設計；萬用刀的刀刃浮起設計，用來切麵包，讓野餐分食更方便，亦十分順手。

此外，北歐櫥窗的 「啄木鳥」暖瓶，其所推出的「石英粉」色系，也很應景，且是全北歐人愛用的暖瓶。來自當家設計師Erik Magnussen之手。除了造型搶眼、保溫效果備受肯定，獨特的滑蓋設計，更是這只暖瓶的主戲，壺頂的滑蓋在人們起手能負荷的傾斜角度下，減少了開瓶動作，熱水仍可適量均勻倒出，回到水平角度，自然密合保溫，另外貼心多附上螺旋瓶塞一枚，適用外出或長時間保溫替換。

野餐必嘗

BLACK As Chocolate（BAC）全新推出迪士尼櫻花季限定聯名爆乳系「湯種吹雪蛋糕」，蛋糕上印著米奇米妮櫻花季限定圖騰，超萌捧臉相視而笑，甜蜜、可愛，且BAC甜點師特製彈嫩湯種蛋糕，搭配濃厚北海道鮮奶油，醇香不膩，口感如櫻吹雪輕盈，讓人細細品嘗春天的甜蜜。該品項即日起於BLACK As Chocolate門市限定販售。

比利時精品巧克力GODIVA推出「春季限定巧克力款式」，此系列共有10款限定巧克力口味，包含片裝、小雞型及復活蛋型巧克力，十分俏皮，讓人打開禮盒每每感到驚喜。其中，復活蛋型巧克力以不同濃度的巧克力製作外殼，再搭配大師精心調製的內餡，呈現獨特的甜蜜滋味。

外出野餐，攜帶方便的和風春菓也是絕佳選擇，若搭配茶、咖啡，則讓野餐的氛圍更增色。星巴克近來推出櫻花系列商品，其中春讚綜合咖啡豆也推出了「掛耳包」，盒身繪上櫻花婀娜綻放的花姿，亦是野餐墊上吸睛的小亮點。

穿上春色

春日出遊的穿搭，決定你是否可以穩坐時尚寶座！不一定要很浮誇，只需選擇質感配件、鞋款，或者是搽指甲油，都能為自己的打扮展現春意。MoMA連年銷售第一的褶毛絨圍巾，就是絕佳的質感點睛品之一。瑞典原裝製造、限量進口的褶毛絨，保暖度更勝羊毛，曾獲瑞典設計界最高榮譽的Excellent Swedish Design獎，最適合天氣多變的春天；訴求專屬的Fleece科技材質，以75%的抓毛絨+ 25%綿混紗線組成，褶紋讓人一眼就愛上，觸感綿綿，十分親膚舒柔，且肌膚上不會留下織品的壓痕 。

【櫻茵艷宴 夢幻食光】

台北凱撒Checkers自助餐廳推出 「花漾食光」，以食用櫻花入饌，推出一系列粉紅甜點與料理，讓人感受到春日浪漫。「櫻式手作甜點區」也同步推出輕盈粉嫩的色澤、柔軟淡雅的夢幻滋味，包括「櫻花草莓生乳捲」、「櫻花生乳酪蛋糕」、「櫻花蘋果塔」等，在在增添美感與口感。有別一般餐廳推出的櫻花季限定料理都是以單點或是套餐為主，在台北凱撒Checkers午餐、下午茶或晚餐，都可以暢享櫻花系列商品。

台北喜來登桃山於即日起至4月30日，推出「櫻之艷」櫻花祭限定料理，每位3,580元+10%，由林蒼信主廚汲取燦櫻爛漫意境賦予懷石優雅春意，巧搭簡樸溫潤陶窯食器，獻上「櫻葉鮑魚白雪蒸」、「鱈場蟹明太子燒」、「宮崎和牛朴葉燒」、「春櫻散壽司」、「鱈豆腐清湯」與限定甜品「櫻花水信玄餅」等柔美花饌，點用套餐享櫻花可樂半價優惠，亦提供櫻花料理單點每道160元起。

圖片提供／BAC、NATURAL KITCHEN、OPI、SOGO、北歐櫥窗、台北凱撒大飯店、台隆手創館、新光三越

啄木鳥暖瓶（石英粉、1 L）Stelton，3,400元。

NATURAL KITCHEN櫻花造型茶匙，各50元。

NATURAL KITCHEN櫻花花瓣造型小缽，各50元。

星巴克推出2019春季櫻花系列商品，底色設計運用浪漫的粉色，滿是春意。

下村工業PITAKO可立式迷你萬用刀，690元。

下村工業軟皮水果削皮刀（附小刀），290元。

GODIVA春季巧克力禮盒16顆裝，1,780元。

SOGO源吉兆庵櫻花蛋糕，一條520元。

星巴克春讚綜合掛耳咖啡，240元。

BAC×Disney櫻花季限定聯名「湯種吹雪蛋糕」，450元。

M.A.C腮紅打亮餅9g，（櫻花盛放限量版：春日粉嫩、和煦香檳棕），各 1,450元。

OPI幸福三丁目，15ml／680元。

OPI大江戶風情，15ml／680元。

北歐櫥窗褶毛絨圍巾（長、冬櫻粉），3,100元。

ASICS COMUTORA MX慢跑鞋，原價1,980元，特價1,386元（新光三越APP－台北信義新天地專屬優惠）。

台北喜來登桃山「櫻之艷」鱈場蟹明太子燒。

台北喜來登桃山「櫻之艷」櫻花水信玄餅。

台北凱薩Checkers自助餐廳推出「櫻花生乳酪蛋糕」。

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