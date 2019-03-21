費特肯單一麥芽威士忌 金獎加持

2019-03-21

〔記者凃盈如／台北報導〕帶有成熟、足具陽剛氣質的烈酒威士忌，品酩年齡層逐漸下降，看好消費者對於威士忌的愛好，尚格酒業今年引進了費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌。該品牌以選用全球獨一無二的冷水環繞降溫裝置，蒸餾出高地區中最清新甜美的酒體著稱。本次引進基本款12年之外，也針對台灣市場精品威士忌收藏需求，引進高年份：28年、40年和50年費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌，皆以美國白橡木波本桶陳年，而40年更以Apostoles雪莉桶換桶、50年則在珍貴茶色波特桶（Tawny Port pipe）中作最後熟成，是威士忌鑑賞家的心中的逸品。

在1950年代中期，費特肯為了尋求使原酒更純粹的蒸餾工法，進行了一段實驗。酒廠突發異想「往蒸餾器上灑水」，設計出套在蒸餾器頸部的「銅環」，讓沁涼的山泉水從環上的噴嘴澆灌而下，藉由回流率的增加並萃取最輕柔的酒精蒸氣，而附著於古銅外的一抹淺綠，是淋灑於蒸餾器外的水遇熱留下的痕跡，便是費特肯追求純粹的痕跡。在蒸餾過程當中，不僅僅要取得濃縮高酒精，還得透過銅製蒸餾器去除所有異味，而關鍵的「回流」過程（熱蒸氣上升會逐漸冷卻、變回液體流回蒸餾器），回流的酒液會與銅作用、剝去異味變得更細緻。

費特肯獨具巧思，以澆灌冷卻增加回流效率，加上酒廠位於世外桃源，為整個品牌帶來神秘、獨有、珍稀的特色，也被譽為「威士忌界的獨角獸」 且充分讓酒液與銅作用的結果，讓費特肯在普遍風格粗獷的高地區呈現清新甜美的果香。

本次引進台灣的費特肯全新12年、28年、40年和50年單一麥芽威士忌當中，費特肯28年在英國葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）2018年獲得金獎，而費特肯40年則同時獲得IWSC 2018金獎與ISC 2018金獎。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

費特肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，1,500元。擁有金黃色帶點蜂蜜琥珀色澤、香草與清新熱帶水果風味，伴隨炭焙咖啡與丁香氣息，餘韻有明顯的葡萄乾與糖蜜的香甜層次。（尚格酒業提供）

費特肯50年，量少珍稀，台灣引進15支，800,000元，目前已全數售罄。（尚格酒業提供）

費特肯28年 ，22,000元。帶鳳梨、甜瓜、香蕉風味，伴隨甜蜜的葡萄乾氣息，隱含溫暖的薑汁與甘草的層次。餘韻有橙皮、香草與核桃的香氣，伴隨咖啡、杏仁與巴薩米可醋氣息。 （尚格酒業提供）

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