沛納海青銅錶 時間淬煉更顯非凡

2019-03-21

﹝記者方惠宗／台北報導﹞沛納海（Panerai）宣布全新青銅腕錶Submersible Bronzo（型號PAM00968）問世！這也是品牌繼2011年推出首款青銅錶、揭開頂級製錶「青銅學」，再次於該系列加入新穎的陶瓷錶框設計，瞬間備覺瑰麗迷人。

沛納海過往總共出過三款青銅錶，潛水功能彰顯鮮明風格，分別以綠色、藍色面盤掀起收藏熱潮；全球限量各僅千款、皆迅速售罄。今年，這款傳奇腕錶破天荒於自成一格的「SUBMERSIBLE」系列登場，腕錶採用直徑47毫米的堅固青銅錶殼，配襯沛納海於1955年取得專利的經典錶冠護橋裝置，塑造硬朗鮮明的造型。同時，旋轉錶框鑲嵌經微型噴砂潤飾的啡色陶瓷圓盤，與青銅錶盤和天然皮革錶帶完美融合。可以想像，當青銅表面經年累月逐漸呈現銅綠色彩，每款腕錶將呈現獨特百變的面貌，並於不影響物料本質的情況下，保護腕錶免於進一步氧化。

既然是潛水錶，功能當然值得一探。此錶防水性能達300米，錶盤所有標示即使於漆黑環境下仍然清晰可讀。設於9點鐘位置的小秒針，確保腕錶於任何場合正常運作，而單向旋轉錶框，則容許精確計算每次安全下潛的時間。腕錶搭載P.9010自動上鏈機芯，配備三日動力儲存，由雙向擺陀上鏈。機芯除了顯示時間和日期外，亦配備小時快調裝置，供準確調較時針。全新腕錶更附有供替換的軍綠色橡膠錶帶，迎合海底活動需要。

沛納海Submersible Bronzo專業潛水青銅腕錶於全球沛納海專門店、官網panerai.com、沛納海微信精品店及MR PORTER獨家發售。

沛納海Submersible Bronzo專業潛水青銅腕錶47毫米（型號PAM00968），504,000元。（Panerai提供）

可透過錶底蓋的藍寶石水晶玻璃視窗欣賞所搭載的P.9010自動上鏈機械機芯。（Panerai提供）

全新腕錶附有替換的軍綠色橡膠錶帶，是迎合海底活動需要的理想裝備。（Panerai提供）

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