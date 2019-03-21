Harry Winston的紐約 華麗感動 年度頂級珠寶 精湛工藝刻劃著名地標 楊謹華炫麗回憶

2019-03-21

〔記者林欣若／台北報導〕「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表2019年頂級珠寶New York系列，將紐約著名的街景和建築物融入珠寶設計，女星楊謹華佩戴New York系列中的Eagle系列華麗登場，她感動表示，這些以紐約為主題的珠寶，有著她在紐約的所有足跡。

楊謹華在30歲那一年隻身前往紐約上表演課程，她的學校就在時代廣場，下課就到百老匯、中央公園閒晃，在她眼中，紐約很藝術、充滿活力、多采多姿，雖然只待了一個月，但從此深深愛上紐約，一有空就想回到這座城市看看，她說最想帶老公去吃她以前常吃的墨西哥烤玉米，另一個必訪景點當然就是海瑞溫斯頓位於第五大道的總店。

全新頂級珠寶New York系列，將品牌創辦人海瑞‧溫斯頓的紐約印象，透過華美的寶石和精湛的切工，濃縮在耳環、項鍊、戒指上，其中Eagle系列靈感來自中央車站的老鷹裝飾，象徵著勇敢自由，這也是海瑞‧溫斯頓前往各地蒐羅寶石的起點；Central Park系列透過鳥瞰圖，呈現中央公園的綠意和方形輪廓；City Lights系列是紐約的城市之光，海瑞‧溫斯頓年輕時經常到百老匯看歌劇，最愛那裏的五光十色；Brownstones系列靈感來自海瑞‧溫斯頓的出生地紐約上西城，褐色砂石建築是紐約最具代表性的建築，全系列透過海瑞‧溫斯頓先生一生中的重要景致，表達品牌與紐約的緊密關係。

海瑞溫斯頓New York Collection Eagle黃鑽鑽石項鍊，以1顆5.87克拉水滴形切工黃鑽為主石。（海瑞溫斯頓提供）

楊謹華佩戴海瑞溫斯頓頂級珠寶New York系列，讓她想起在紐約的美好回憶。（海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓New York Collection City Lights鑽石耳環，2顆祖母綠形切工藍寶石重1.87克拉。（海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓New York Collection 718 Chandelier 鑽石項鍊，244顆水滴形、馬眼形、圓形明亮式切工鑽石，總重8.43克拉。（海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓New York Collection 718 Marble Marquetry 藍寶石鑽石戒指，中央鑲嵌1.34克拉祖母綠形切工鑽石，周圍鑲嵌10顆水滴形切工藍寶石。 （海瑞溫斯頓提供）

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