科技復古美好經典 今夏當主腳

2019-03-20

〔記者林欣若／台北報導〕擷取過往年代的美好經典、加上與時俱進的科技改良，運動復古風持續發燒，法國軍靴品牌Palladium以70到80年代紅極一時的「FLAME彎道火焰標誌」為靈感，結合Palladium大底並重新設計鞋款細節，推出全新PALLAPHOENIX FLAME系列。

2019全新PALLAPHOENIX FLAME鞋款融合復古流行穿搭，推出低筒的PALLAPHOENIX FLAME C與中筒的PALLAPHOENIX CUFF RTO，其中PALLAPHOENIX CUFF RTO系列以復古籃球鞋為設計原型，靴筒高度依照女性身材比例調整，加入了適合春日少女的蜜桃珍珠配色、以及經典復古紅黃搭配的爆米花配色，是專為女性打造的甜美復古。

PUMA則與次世代流行音樂指標媒體MTV推出聯名復刻系列，打造80年代復古潮鞋全新風貌，聯名鞋款PUMA RS-X TRACKS、PUMA RS-X TRACKS MTV BOLD、PUMA RS-X TRACKS MTV GRADIENT BLAZE都搭上最近火紅的老爹鞋外型，同步推出服飾系列，一樣揮灑上聯名系列主色薄荷綠、薰衣草紫，並以炫光霓虹點綴。

PUMA RS-X TRACKS MTV GRADIENT BLAZE運動鞋，4,380元。

PUMA與MTV推出聯名系列，打造80年代復古運動風。

Palladium PALLAPHOENIX CUFF RTO爆米花色，1,980元。

Palladium PALLAPHOENIX FLAME C柔瑰粉色，1,980元。

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