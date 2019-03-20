美福饕客榜 安格斯牛小排火鍋片稱霸

2019-03-20

〔記者凃盈如／台北報導〕座落於內湖大賣場一級戰區的「美福食集」，在僅僅150坪左右的賣場中，上架超過3,000種品項，包含頂級肉品、海鮮、蔬果，以及各地特產雜貨，且在賣場設置「牛肉熟成室」，提供細膩、高質感的肉品享受，是許多懂門道的饕客採買食材夢幻逸品的目的地，也是能以合理價格接觸到好食材的吃貨天堂。近來，美福食集首度公開向來為顧客所好奇、詢問度破表的「饕客私房風雲榜」。根據去年統計結果顯示，美福食集熱銷前5名依序為美國特選安格斯牛小排火鍋片、日本頂級飛驒和牛A5沙朗牛排、紐西蘭頂級國王鮭魚輪切、日本進口特大干貝3L，及美國極黑和牛金牌沙朗牛排，其中又以 「美國特選安格斯牛小排火鍋片」穩坐冠軍寶座，業者表示，該品項於2018年的總銷量堆疊起來，高度超過了台北101，這數據顯示了台灣人愛吃火鍋、嗜吃肉的偏好。

美福食集提供高品質的牛、羊、豬、雞等家畜、家禽肉品，更擁有齊全的美、日、澳和牛商品，並且榮獲多項認證（FSSC22000、ISO22000、HACCP），顧客可將採買的原料肉，透過頂級設備急速冷凍後，再代客分切、配送到家，急速冷凍可確保肉品解凍後新鮮如初，不因冰晶過大破壞蛋白質而喪失鮮甜度，且線上購物也提供此服務，是其它通路較少見的服務。 此外，美福自即日起至 3月31日止，也推出購買榜單商品任5件品商品（可重複），即加贈愛熟成21特選美國紅燒牛肉湯包（附麵條）2份，線上購物優惠也同步舉行。

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