智能錶VS.機械錶 巴塞爾前夕拚場─康斯登自製機芯 搭載藍牙傳輸 既傳統又優雅

2019-03-20

﹝記者方惠宗／台北報導﹞2019年瑞士巴塞爾鐘錶展（Baselworld）將在當地日期21日上午9點正式揭幕，世人等著看，腕錶設計的未來將是如何？康斯登（Frederique Constant）展前釋出搭載自製機芯的Hybrid智能腕錶，以自成一格的方式，為瑞士機械錶的未來給出正面回應。

乍看之下，Hybrid智能腕錶不外乎一款風格典雅的腕錶？實際不只如此。首先，錶款搭載瑞士製造的自動上鏈機芯，顯示時、分、日期，動力儲存達38小時，然而，在這款看似傳統又優雅的背後，則是強大的多功能智能模組，與應用程式連結，提供活動追蹤、設定目標（如每天步數）、睡眠品質和時間，並根據個人活動和目標獲得資訊的動態教練，商務人士最愛的「世界時間」則透過24小時制的第二時區或本地時間顯示。

此外，透過機芯分析功能，能計算出機芯的上鏈速率、振幅和誤差。所有結果會經藍牙傳送至Hybrid應用程式，以圖表方式展示。每次啟動應用程式，所收集的數據便會借存於受保護的瑞士雲端伺服器。

更實用的是，智能模組的電池續航超過7天；錶款隨付上鏈木盒，內置為腕錶而設的可拆式充電器，以及為機械機芯上鏈的旋轉上鏈盒。可拆式充電器可用於旅行。上鏈盒之外，亦可透過USB線隨時隨地為Hybrid腕錶充電。當機械腕錶結合未來智能，執行董事Niels Eggerding稱：「Hybrid智能腕錶反映了製錶界能夠在變得現代化的同時，兼顧傳統瑞士製錶技術。」

今年巴塞爾鐘錶展將自3月21日展至26日。

康斯登同時釋出Art Déco女錶系列，細緻的橢圓形錶殼、鑽石時標帶來輕奢腕錶的新面貌。搭載FC-200石英機芯。價約台幣45,000至52,800元。

康斯登以全新錶盤設計的Hybrid智能腕錶反映製錶界以現代化的腳步兼顧傳統瑞士製錶技術。價約台幣128,000元。

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