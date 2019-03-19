時尚精品香水 瓶身造型吸睛

2019-03-19

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞時尚設計師大玩外香水造型，總能吸引眾人目光，繼獨角獸後，Anna Sui新推出「童話美人魚淡香水」，玫瑰金瓶蓋上刻烙葉子和花朵圖樣，上頭是美人魚公主與海星的造型，水晶瓶中承載藍綠色汁液，重現海底水波漣漪的耀眼光芒。

調香師Christian Provenzano獨創花果東方調，以血橙、柑橘、豆蔻襯托出活潑的前調；中調為牡丹與茉莉花香相互陪襯，因荔枝的加入更添風味，彰顯香氛厚實度；基調為香草、蜂蜜、金色木頭香氣。

miu miu推出全新香氛系列─「Twist玩轉女孩淡香精」，以miu miu女孩古靈精怪的俏皮精神為創作靈感，並找來新生代女星艾兒‧芬妮（Elle Fanning）拍攝廣告影片。

時尚設計師Miuccia Prada攜手知名調香師Daniela Andrier合作，打造出甜蜜木質琥珀調，前調元素為鮮綠佛手柑、蘋果花、蘋果精油；中調為粉紅琥珀、零陵香豆；基調為雪松木。

美國超模肯黛兒傑納在為MOSCHINO走秀時，手上抱著一隻熊，正是MOSCHINO年度最具話題的香氛寵兒─「熊芯未泯2女性淡香精」。

義大利時裝品牌MOSCHINO幾年前推出標誌性香水「TOY玩具」，毛茸茸的泰迪熊，顛覆傳統香水的瓶身設計。暌違4年時間，鬼才設計師Jeremy Scott再推「TOY2熊芯未泯2女性淡香精」，新香瓶身採遮光霧面玻璃瓶取代毛茸茸泰迪熊，戴上帽子的熊頭造型為香水瓶蓋，接連下方的金色衣領，超萌造型宛如小熊軟糖般。

香味上，以花香木質調為主調，由柑橘和青蘋果香氣開啟前味；中味結合牡丹、茉莉與清爽白醋栗；基調以麝香、檀香收尾。

miu miu Twist玩轉女孩淡香精30ml／2,700元，50ml／3,600元，100ml／4,400元。(科蒂提供)

Anna Sui 童話美人魚淡香水30ml／1,750元；50ml／2,500元；75ml／2,900元。(鋒恩香水提供)

甜美的艾兒‧芬妮是miu miu女孩的代表。 (科蒂提供)

MOSCHINO熊芯未泯2女性淡香精30ml／1,450元；50ml／2,100元；100ml／2,750元。(宏亞提供)

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