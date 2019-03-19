高蒔繪+傳統漆藝 Grand Seiko限定正裝錶

2019-03-19

﹝記者方惠宗／台北報導﹞世界最大鐘錶盛事、2019年瑞士巴塞爾鐘錶展（Baselworld）即將揭幕，頂級腕錶品牌Grand Seiko預告推出首款以漆藝設計的Elegance Collection腕錶，面盤塗漆使用稀有的日本國產漆，並以「高蒔繪」的技法塗布，同時，全新手上鏈機械機芯「9S63」配備從未出現在GS機械錶款的「小秒針」和「動力儲存顯示」，簡約而高貴，成為一款適用於商務與正裝的錶款。

Grand Seiko此次Elegance錶款搭載暌違8年的新機芯9S63，為錶款帶來簡潔古典的面盤。直徑39毫米的錶殼增顯柔和，精心打磨的鏡面呈現出寶石般的光彩，呼應中央突起的立體造型錶盤。18K玫瑰金錶款首度以日本傳統漆藝製作面盤，這是過去從未出現在Grand Seiko的技法。塗漆原料使用產量稀有、產自岩手縣北部淨法寺町的純日本國產漆，主要用於古蹟文化財的修復，可見其珍貴性。製作上，型號SBGK002錶款先在盤面刻出模擬岩手山稜線的放射狀紋路，再於表面塗布一層「透漆」。另一限量型號SBGK004錶款則是使用深邃的黑漆。這兩款玫瑰金腕錶的GS Logo、12和6點鐘的阿拉伯數字以及10個時標，乃出自金澤漆藝家田村一舟（Isshu Tamura）的「高蒔繪」技法，立體而精緻，質感超乎尋常。

此外，不鏽鋼錶殼SBGK005錶款的面盤刻有岩手山紋路，並賦予高雅的「GS Blue」，底蓋的藍寶石水晶鏡面裝飾藍色的獅子紋章，機芯零件亦使用藍鋼螺絲，細節處亦不忘藍色主題。

巴塞爾鐘錶展今年展期為3月21日至3月26日。

Grand Seiko Elegance Collection限定錶款（型號SBGK004）。18K玫瑰金錶殼，漆藝面盤。980,000元。全球限量150只。(Grand Seiko提供)

Grand Seiko Elegance Collection限定錶款（SBGK005）。不鏽鋼錶殼。235,000元。全球限量1,500只。(Grand Seiko提供)

Grand Seiko Elegance Collection限定錶款（型號SBGK002）以日本傳統的漆藝面盤展現獨到美學。18K玫瑰金錶殼。980,000元。全球限量150只。(Grand Seiko提供)

Grand Seiko Elegance Collection限定SBGK005錶款，透明錶背壓印經典藍色雄獅，兼具典雅與霸氣。(Grand Seiko提供)

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