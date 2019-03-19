HaaT 三宅一生最深究手工藝 京都皺織減法設計 輕柔透氣適合悶熱夏季

2019-03-19

〔記者王瀅娟／台北報導〕三宅一生旗下最深究手工藝的品牌HaaT，即日起至4月16日於遠企天碟廣場舉辦京都皺織展覽，突顯品牌著重面料、減法設計的特色。

三宅一生旗下擁有眾多品牌，HaaT是唯一不主打皺褶的品牌，然而品牌設計總監皆川魔鬼子事實上參與了集團旗下所有品牌的面料開發。在她主理設計的HaaT，「京都皺織」是唯二她使用的皺摺面料之一，而且不同於集團其他品牌，是100％純棉的皺褶面料。京都與台北同為盆地地形，夏季悶熱，因而開發出不會緊貼肌膚、輕柔透氣的「京都皺織」，做法是先將棉加倍強撚成線，再以目前僅存不多的慢速紡織機織成布，接著由工匠將布料浸入高溫熱水中手工不斷搓揉，直到皺褶成形，染色也在高溫熱水中進行，水溫全憑工匠經驗。

由「京都皺織」可見，HaaT對於「手工」與「面料」的重視，設計上則採用減法哲學，讓人專注於欣賞面料之美。皆川魔鬼子特別欣賞印度保存的手工服裝技藝，HaaT每季都有產自印度的服裝，如春夏系列幾何畢希爾（Geometric Bhill）的幾何圖騰，是由印度工匠用木刻印在格紋布上手工蓋滿幾何圖騰，再輔以畢希爾刺繡而成。日光緹花、樹影緹花與幾何圖騰則受《力量邊緣（At the Edges of Power）》非洲肖像攝影集與非洲市集啟發，結合印度與日本的服裝手工技藝，鮮活的色彩傳達非洲部落民族的活力。

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