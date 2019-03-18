高級品牌SUV Coupé 賣點在哪？

2019-03-18

記者方維鐸／報導

對於SUV Coupé這樣的產品，究竟訴求什麼樣的消費族群，會讓人感到好奇。話說車壇真正SUV Coupé的濫觴是哪款車，很多人會以為是BMW X6，但事實上是韓國SsangYong車廠的Actyon，它問世的時間甚至比BMW X6的概念車款還要早了一年多，只可惜未曾在市場上引起多大漣漪，對一般平價品牌的消費客層來說，這種車款的產品定位太前衛奇特了點，很難獲得廣大的認同與迴響，所以迄今平價品牌仍少有SUV Coupé產品推出。

然而BMW X6一推出就在北美市場獲得熱烈的迴響，它提供了高底盤SUV買家一個更有個性和跑格的全新選擇，意味著可以讓SUV有相對較低的風阻值，比傳統空間實用導向的SUV看起來流線美型不少。很快BMW又以X3的平台為基礎發展出比X6小一號的X4，同樣獲得不錯的銷售成績。最大競爭對手Mercedes-Benz自然不會讓BMW專美於前，很快就推出了GLC Coupé和GLE Coupé來回應，雙方又開闢了一個短兵相接的新戰線。

反倒是在德國市場銷售一直領先雙B的Audi，迄今並未推出真正的SUV Coupé產品，不論是全新的Q8或全電動的e-tron，充其量只算是C、D柱與尾門線條稍微低斜的SUV，造型上比較類似Porsche Macan或Maserati Levante這樣的SUV車款，還談不上是SUV Coupé。目前Audi只有還在測試階段的e-tron Sportback夠格被歸類於SUV Coupé，但最快也要到2020下半年才能量產推出。

若要說市場上外型最殺、性能最強悍、身價最高的SUV Coupé是哪一款？答案很明確，非Lamborghini Urus莫屬。Urus有著Lambo超跑的造型元素與超強動力性能，搭載最大馬力達650匹的4.0 V8雙Turbo引擎，其0～100公里／時加速僅需3.6秒，極速直上305公里／時，國內基本車價999.89萬起跳，相較動輒千萬以上的自家超跑，真可說是佛心價。

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