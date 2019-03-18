Mercedes-Benz GLC 200 Coupé 後驅入門車國內開賣

2019-03-18

記者方維鐸／報導

關心車市變化的人可能有注意到，去年BMW X3車系初期導入的入門車款是4WD的xDrive20i車型，然而隨著競爭對手Mercedes-Benz追加了RWD後驅的GLC 200入門款之後，沒多久X3入門款也改成了RWD的sDrive20i。如今Mercedes-Benz又引進了RWD的GLC 200 Coupé作為SUV Coupé的入門車款，接下來BMW X4車系是否也會再次如法炮製尚有待觀察。

GLC 200 Coupé車上搭載跟GLC 200相同的2.0升缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出為184匹，扭力峰值有30.6公斤米，透過9G-Tronic 9速手自排變速箱，將引擎動力傳輸到後輪。台灣賓士將入門的GLC 200 Coupé開出244萬的基本車價，入手門檻低於上文試駕的BMW X4 xDrive20i運動版9萬元。

一般而言，會入主高級品牌入門車的預算型買家多半價格敏感度較高，GLC 200 Coupé不僅售價稍低，且RWD相對4WD又具有油耗上的優勢，對這些在意品牌的家庭買家來說，4WD在循跡操控上的優勢反而不見得那麼重要。倘若GLC 200 Coupé真的會搶走X4 xDrive20i運動版的客源，接下來汎德要不就是減少配備將X4 xDrive20i的入手門檻跟GLC 200 Coupé切齊，要不就是同樣改賣RWD的X4 sDrive20i了。

台灣賓士為了要有C／P值足以跟上文X4 xDrive20i運動版相抗衡的SUV Coupé入門產品，現正推出RWD後輪驅動的Mercedes-Benz GLC 200 Coupé，並開出244萬的基本車價，接下來BMW總代理汎德公司是否會改推同樣RWD的X4 sDrive20i，需留待後續觀察。

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