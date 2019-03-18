【藍白廠徽4驅SUV Coupé入門首選】 BMW X4 xDrive20i試駕

2019-03-18

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

BMW原廠代號G02的第2代X4，跟現行X3一樣是以CLAR模組化平台所開發，相較於上一代X4車身尺碼有顯著的成長（除了車高稍微降低3mm），風阻值則降至0.30 Cd，車體淨重亦減輕50公斤。國內現階段引進了xDrive20i運動版、xDrive30i運動版、xDrive30i M Sport和M40i等4款汽油動力車型，剛剛在日內瓦車展發表的X4 M頂級性能款隨後也將導入。

本文試駕的X4 xDrive20i運動版配置2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，擁有184匹最大馬力與29.6公斤米峰值扭力，結合齒比銜接綿密的Steptronic 8速手自排變速箱，其0～100公里／時加速需時8.3秒，極速可直上215公里／時，能源局公布的平均油耗每公升可跑12.2公里，達到該級距小客貨兩用車能源效率的第1級，整體動力效能可圈可點。

本車油門反應直接而線性，加速感流暢有力，馳騁起來頗富快意；xDrive智慧型可變4輪傳動系統提供絕佳的抓地力與循跡性，讓駕駛人在公路上恣意馳騁毫無後顧之憂；懸載調校十分明快紮實，賦予其出色的操控感與沉穩的行路性。

坐進車艙，本車的儀表控台設計仍維持BMW一貫駕駛人導向的調性，細部鋪陳與用料質感均相當考究。這輛xDrive20i運動版的內裝採黑色Vivus真皮和高級織布混搭，其間妝點以鋁質刷紋飾板與霧銀鍍鉻按鍵組，車廂氛圍冷冽又不失科技質感。此外，還標配雙前座跑車椅、Comfort Access免鑰匙系統、尾門感應啟閉功能及豪華型3區恆溫空調等配備。

BMW總代理汎德公司將X4 xDrive20i開出253萬基本車價，無疑是目前國內高級品牌中型SUV Coupé的入門首選。

圖片提供／Audi、Lamborghini、Mercedes-Benz

試駕的X4 xDrive20i運動版標配8.8吋多重行車模式儀表板，M款多功能真皮方向盤則為選配（需加價15,000元），內裝採黑色Vivus真皮和高級織布混搭，輔以鋁質刷紋飾板與霧銀鍍鉻按鍵組，座艙氛圍冷冽不失科技感。

BMW X4 xDrive20i大面積的銀色雙腎型水箱護罩，搭配前保桿下氣壩的xLine專屬銀色下護板、銀色車側飾條及緞面鋁質窗框，體現SUV Coupé的時髦炫麗。

流線厚實的車尾輪廓，結合後檔玻璃上緣設計別出心裁的擾流翼及行李廂蓋末端翹起的鴨尾造型，強化了X4的運動色彩；後保桿下雙邊出的鍍鉻圓形排氣尾管，更彰顯藍白廠徽的性能本格。

本車油門反應明快有力，驅策起來頗富快意，原廠數據0～100公里／時加速需時8.3秒，硬派懸載賦予其穩健明快的行車表現。

這具2.0升直4 TwinPower Turbo引擎運轉十分精緻順暢，可輸出184匹最大馬力與29.6公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升可跑12.2公里，達到該級距小客貨兩用車能源效率最佳的第1級。

xDrive20i運動版車上標配6.5吋觸控顯示幕，結合功能與畫面再進化的iDrive 6.0控制介面，判讀操作起來相當直覺好用。

現行X4的軸距長達2,864mm，後座頭腳空間均比上一代成長許多，乘坐其中感覺十分寬敞舒適。

行李廂標準容量為525公升，若將40／20／40分離後座椅背完全向前傾倒，最大載物容量可擴充至1,430公升。

BMW X4 xDrive20i小檔案

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