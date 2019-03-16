浪琴大使葛拉芙 致力關懷弱童

2019-03-16

〔記者林欣若／台北報導〕葛拉芙（Stefanie Graf）曾是德國體育史上最佳女子網球傳奇，她退役之後一直與丈夫阿格西（Andre Agassi）熱心於公益活動，連她所代言的鐘錶品牌浪琴（Longines）也被拉著一起做愛心，支持她所創立的兒童明日基金會（Children of Tomorrow）。

葛拉芙與阿格西夫婦1998年在Hamburg Eppendorf大學醫院創辦兒童明日基金會，其宗旨是幫助曾受戰爭、迫害與暴力傷害的家庭及孩童，這些內在的心理傷口經常受到忽視，兒童明日基金會的使命就是讓更多人知道這些孩童曾經歷的苦難以及治療他們的方法，盡可能地給予這些孩子迎接美好未來的全新視野。

2008年葛拉芙加入浪琴代言行列，浪琴多次以實際行動贊助基金會，去年推出限量10組的「Conquest V.H.P.葛拉芙與阿格西基金會」腕錶組慈善拍賣，拍賣所得全數捐給基金會，日前浪琴特地請了一位製錶師造訪基金會，教導兒童機械工藝，以藝術治療心靈創傷，浪琴全球總裁Walter von Känel表示：「幫助孩子與其家庭創造更美好的未來，我們感到格外驕傲與光榮。」圖片提供：浪琴

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