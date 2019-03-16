巴塞爾暖場 百年靈搭戰鬥機上騰

2019-03-16

〔記者方惠宗／台北報導〕一年一度瑞士巴塞爾世界鐘錶展（Baselworld）即將在本月21日揭幕，百年靈（Breitling）預先釋出三款全新百年靈腕錶，紀念寇帝斯P-40戰鷹戰鬥機的航空傳奇，錶款包括顯示星期與日期的Aviator 8 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕錶、擁有日期顯示的Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕錶，以及Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕錶，每款作品的精準度都獲得瑞士官方天文台（COSC）精密時計認證。

搭載百年靈自製01機芯的Aviator 8 B01 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕錶，軍綠色啞光錶盤搭配銀色的12小時、30分鐘計時器與小秒盤，自製01機械機芯驅動，擁有約70小時的動力儲存。軍綠色錶盤配以同色調啞光小錶盤的Aviator 8 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕錶由百年靈13型機芯提供動力，動力儲存約42小時。Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕錶同樣採用軍綠色啞光錶盤。該系列皆搭配Super-LumiNova螢光數字和指針，以及綠色軍用錶帶。

美國飛機製造商寇帝斯─萊特公司生產的P-40戰鷹戰鬥機，鯊魚嘴造型令人過目不忘。

百年靈與P-40戰鷹戰機製造商合作推出兩款計時腕錶與一款簡潔的三針腕錶。包括顯示星期與日期的Aviator 8 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕錶（左起）、擁有日期顯示的Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕錶，以及擁有日期顯示的Aviator 8 B01 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕錶。

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