《搶「眼」迷人 魅惑春色》玩藝雙眸

2019-03-15

記者邱巧貞／台北報導

其實多數季節的彩妝趨勢風格均大同小異，亦即不斷運用萬花筒的色彩，賦予新義，尤其在春夏季節，用色大膽的眼妝，儼然已成為經典風格。

春夏季節總少不了充滿新鮮活力色彩的眼影盤，開架品牌媚比琳推出「鮮榨果汁BAR眼彩盤」精選檸檬黃、鮮柚粉、莓果紅、蜜桃棕4大色系，共12款色調，任意搭配Juicy眼眸。JILL STUART春彩推出一系列「經典風尚眼彩」，包含絲緞、珠光、霜狀、霧面4種質地，共28色單色眼彩，可自由創造風格或搭配現有眼彩加以運用。

日本天然彩妝Celvoke春季亦推出全新色彩，旗下「玩色恆彩眼影」在網路上有著「搽上比看上去還美」的評價，全新10色從深酒紅、亮紫色、棕色到鮮黃色，共有粉狀與膏狀兩種質地，親膚的潤澤質感，搽上呈現清透的絕妙發色。

ADDICTION彩妝總監Ayoko將她在義大利欣賞歌劇《茶花女》的華麗舞會畫面化為色彩，以劇中女主角Violetta為靈感，孕育出春妝色調，摩登時尚的粉紫色調交織出如夢似幻的光澤雙眸，春日限定的6色「癮彩眼影」新色，涵蓋了纖細炫麗的珠光質感、鮮豔的霧面質地、若隱若現絲緞光色彩。

【眼影怎麼搭？】

許多消費者面對春季各色繽紛的眼彩，都不知道該如何搭配？JILL STUART在官方IG示範多種眼妝配色方式，像是上下對比，深色眼影作為下眼線，淺色打亮眼窩；前後兩段式描繪、或用顯色眼影拉長眼尾等多種方式。

圖片提供／ADDICTION、JILL STUART、媚比琳、艾倫比亞、東方美

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