《搶「眼」迷人 魅惑春色》翻弄光影

2019-03-15

記者邱巧貞／台北報導

春夏彩妝總是充滿朝氣感，從今年Pantone提出的大勢色珊瑚橘、粉嫩玫瑰色、鮮豔莓果紅、薄荷綠、甚至是明亮的鮮果黃，莫不是這一季彩盤的重點色。在鮮明搶眼的色調中，妝點七色光彩的繽紛，閃爍著金屬的亮燦光芒，柔和清透的質地，讓這些顏色不再難以下手。

陽光從雲層間的隙縫中射出光柱，溫柔而有力量，放射狀的「雲隙光」形成不同光采照耀地面，閃耀出各種色彩。SUQQU以「光」為主角搭配春天顏色，春彩系列除了展現柔和之美，並將多彩珠光分別增添於色系中，輕柔色調彩染臉龐，溫柔卻有存在感。

SUQQU在春妝系列首次推出液狀頰彩、液狀眼線及唇釉3項商品。SUQQU「晶采淨妍頰彩蜜」為水潤乳霜狀質地，添加約50%的水性成分，搭配高緊密度的油性成分，含微量珠光，讓雙頰透出獨特的艷澤感。SUQQU「晶采艷色液狀眼線筆」標榜使用水上芭蕾彩妝技術，添加速乾性與伸縮性的聚合物及皮膜劑，長時間持續清晰線條，且抗汗水、抗皮脂，長時間不脫妝的效果。

圖片提供／東方美

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