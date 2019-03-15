寶貝寶貝 天然有機溫柔呵護

2019-03-15

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞少子化年代，父母總是希望給孩子最安全的呵護。L’OCCITANE歐舒丹新推出「乳油木寶寶系列」，使用布吉納‧法索的有機乳油木，在皮膚科和小兒科醫師監督下進行測試，產品皆不含過敏原、防腐劑、色素、人工香料與矽靈，成份取自天然，給寶寶溫柔呵護。

友華生技引進義大利品牌「Mister Baby蜜斯特寶貝」，產品添加仿造嬰兒肌膚天然保濕因子的獨家配方NMF7，加上可可脂、櫻桃核油及橄欖油衍生物等成分。Mister Baby於1964年誕生於義大利，在50年代即以Hatù品牌的奶嘴而聞名，2015年起加入義大利指標性企業COSWELL集團，由醫師與優生學專家團隊研發適合媽咪與寶寶的產品。

台灣品牌O’right歐萊德亦首度推出新生兒專用的髮膚洗沐品，新品「歐錦葵嬰幼兒慕絲」專為新生兒研發，採用有機認證歐錦葵萃取、溫和舒緩防護因子，搭配鎖水磁石、醣基海藻糖等保濕成分。

媽媽們都期許能給寶寶最安全的產品。

歐舒丹乳油木寶寶香氛50ml／1,680元。

歐萊德歐錦葵嬰幼兒慕絲650ml／1,380元。

歐舒丹乳油木寶寶沐浴乳300ml／880元。含93%天然植物成份，揉合乳油木精萃與維他命E，不刺激眼睛。

Mister Baby蜜斯特寶貝是專為嬰幼兒敏感肌膚設計，通過小兒科醫師檢測，新生兒即可使用。

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