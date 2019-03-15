松露餐桌上的鑽石 下週重現侯布雄經典

2019-03-15

〔記者凃盈如／台北報導〕譽為「米其林摘星巨匠」的法國世紀名廚侯布雄（Joёl Robuchon）去年辭世，其創造的輝煌年代至今仍撼動美食界，留下美味傳奇。為傳承侯布雄的精神，延續他對料理的熱愛與初衷，由廚藝研發兼任全球主廚指導Mr. Eric BOUCHENOIRE領軍巡迴全球，繼香港、澳門巡迴後，將帶領法國侯布雄團隊於3月19日至3月24日旋風訪台，重現Mr. Robuchon的經典名菜，開放預訂受到熱烈迴響。本次BELLAVITA的5樓的L’ATELIER de Joёl Robuchon侯布雄法式餐廳，舉辦為期一週的Robuchon Week，包含午間套餐及星光晚宴的全套餐點，從前菜、主菜、甜點到餐酒搭配皆由Mr. Eric BOUCHENOIRE親自指導設計，結合細膩法式料理手藝，獻上驚豔的五感饗宴。由全球主廚指導Mr.Eric BOUCHENOIRE、主廚指導Mr.Tomonori DANZAKI、甜點總主廚Mr. François BENOT聯手出擊，帶領法國及台灣團隊，秉持對Mr. Robuchon對料理的完美主義，將以「餐桌上的鑽石─ 松露」為主軸，重現侯布雄經典而雋永的料理。

此外，米其林八星大廚亞尼克 Yannick Alléno親臨台北蘭餐廳，為愛徒、即蘭餐廳（Orchid Reataurant ）主廚基爾達 Gildas Périn站台，四手連彈。2017年由亞尼克主理的STAY在台宣布歇業後，讓台北饕客、粉絲們遺憾；隔年台北蘭餐廳隨即大膽任用年僅27歲、STAY副主廚基爾達擔任主廚，設計全新菜單，更於今年推動「師徒傳承」客座活動，於即日起至17日舉行，午、晚餐菜單相同，價格皆為台幣12,800元+10%（不含酒水）。亞尼克是全球少數與名廚Alaine Ducasse、Thomas Keller與Joël Robuchon齊名，擁有超過一間三星餐廳的主廚，可見其對於餐飲、服務品質的要求、對於廚藝的創新突破皆處於世界廚壇巔峰；同時，亞尼克也是這名人堂中，年紀最輕的主廚，總計2019年亞尼克獲星的餐廳有：Alléno Paris au Pavillon Ledoyen（三星）、Le 1947（三星）、L’Abysse（一星）與STAY Soeul（一星），共為八顆星。

「米其林八星大廚」亞尼克Yannick Alléno 。

蘭餐廳×亞尼克四手餐會，圖為「鴨肝與昆布海藻、煙燻鰻魚凍金線瓜佐乾酵母碎」。

法國世紀名廚侯布雄Joël Robuchon。

位於BELLAVITA 5F的L’ATELIER de Joël Robuchon。

蘭餐廳與亞尼克於即日起至17日推出四手餐會。圖為「苦味香料蒸干貝、黑松露巴伐洛亞」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/