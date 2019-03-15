空調早販開打 大金3優惠搶客─擴大降價+現金回饋+保固升級 指定家用最高回饋現金5千元

2019-03-15

〔記者吳佩樺／台北報導〕家用空調早販大戰開打，大金搶客「放大絕」，三箭齊發包括擴大降價、現金回饋、保固升級，期盼持續衝高銷售。

大金去年針對入門經典系列降價，策略成功奏效，繳出亮眼成績單，帶動大金2018年家用空調銷量高達23萬台，成長15%，市佔34%，今年進一步宣布大關系列亦調降1,600至5,500元，目標2019年要衝25萬台銷量。 此外，即日起至7月底，家用指定系列每組最高回饋現金5,000元。

不只發動「價格戰」，更大力啟動「保固戰」，保固全面升級，除了原有壓縮機10年、主機板7年，全機保固更從3年延長至5年，多重優惠就是希望「要讓競爭對手看不到車尾燈、拉大差距」。

因應現代都會區小宅當道，今年特別推出壁掛專用一對二50級組合機，搭配組合25×25、25×30、30×30三種，室內室外機都變得更輕小。高階橫綱系列持續主打「Hybrid Cooling」功能，除濕能力比一般機種高75%，卻依舊能保持舒適溫度。

值得一提的是，大金從去年便積極加強空氣清淨機家族陣容，大小坪數一應俱全，2018年銷量亦成長至3萬台，比前一年提升23%，今年挑戰3.2萬台。

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