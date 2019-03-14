櫻花季來了！粉3C應景剛剛好

2019-03-14

記者吳佩樺／台北報導

櫻花盛開，漫步在飛舞花毯上，美不勝收，粉紅3C、家電恰巧跟美景相襯，格外浪漫，就算不外出賞櫻，在家看了也有好心情！而除了不敗的少女心粉紅旋風，帶點粉紅感的低調玫瑰金依舊流行！

三星Galaxy Watch Active 無線充電

三星Galaxy Watch Active瞄準年輕女性打造，其中玫瑰金版讓外型更增添優雅感，圓形錶面設計、佩戴輕巧。除了時下常見的健康追蹤、偵測睡眠、壓力管理等功能，更支援無線充電。售價6,990元，3月中旬上市。

EOZ Air真無線耳機 高電力

於Kickstarter募資成功的法國EOZ Air真無線耳機正式登台開賣，耳機本體採用鋁合金、奈米塗層外殼，支援IPX5防水。耳機充飽電續航力長達90小時，搭配充電盒，可額外提供超過80小時電力。售價3,680元。

UNIX迷你二用直髮器 USB插電

UNIX迷你二用直髮器深受「年輕妹子」的喜愛，外型輕巧，方便放進包包隨身攜帶，除了直髮使用，還能營造甜美C字捲，最大優點是支援USB插電，在外以行動電源就能充電，堪稱「跑趴派對利器」。售價479元。

Canon PV-123相印機 迷你好攜帶

市面迷你可攜相印機的選擇雖然不多，但維持穩定銷量。Canon PV-123機身以白色搭配粉色，跟手機連結，走到哪印到哪。採用ZINK無墨印刷技術，無須墨水，列印規格2x3相片紙，充飽電約能列印20張照片。售價4,490元。

Panasonic NA9A吹風機 多了髮尾護理

Panasonic NA9A吹風機跟上代NA98相比，具備5種吹髮模式，主要多了髮尾護理功能。新型速乾吹嘴增加風量的強弱差，吹乾速度提升15%，此外，除了奈米水離子，還會吹出雙倍負離子。售價5,490元。

Epson LW-K420標籤機 可愛化妝包

科技時代，手作溫度依舊迷人，Epson LW-K420標籤機採用可愛的化妝包造型，外層白色，內層機身粉色。支援6至18mm標籤帶，內建豐富圖庫、字體，提供「布貼」、「布標」、「日期條」、「縮寫圖形」4種列印樣式。售價2,990元。

象印可變杯蓋保溫杯 隨心情換

初春賞櫻，仍有涼意，別忘帶上保溫杯。象印可變杯蓋保溫杯共SM-NA、SM-TA二大系列，前者是一般可拆型杯蓋，後者One Touch彈跳型杯蓋，主要特色在於杯蓋能依使用需求自由更換，顏色當然也能隨心情變化。售價約1,090元起。

BRUNO BOE034攪拌棒 手持式組

廚房有了粉色點綴，做菜也有好心情！BRUNO BOE034手持攪拌棒推出多種顏色，包括粉、綠、白色。強調機身輕巧，單手就能操作，組合涵蓋攪拌棒、打蛋器、切碎器、攪拌量杯。售價2,280元。

Divoom TIVOO智慧藍牙喇叭 復古小電視

Divoom TIVOO智慧藍牙喇叭外型是復古風電視，可透過手機App設計個人專屬圖案傳送到電視螢幕上，讓圖案跟著音樂一起舞動。內建俄羅斯方塊、敲磚塊等5款經典小遊戲，並擁有60秒語音留言以及日程提醒等功能。售價2,480元。

Sony Xperia 10手機 電影寬螢幕

Sony Xperia 10粉色版屬於低調的冷酷粉色，主打21：9電影規格寬螢幕，觀看21：9電影，不會有上下黑框的問題。此外，具備6吋螢幕、1,300萬+500萬畫素後雙鏡頭。側邊加入指紋辨識鍵。單機售價9,990元。

雀巢Genio 2膠囊咖啡機 亞洲限定色

Genio 2是雀巢NESCAFÉ Dolce Gusto膠囊咖啡機的熱銷機種之一，新上市的玫瑰金屬於亞洲限定版，包括台灣、南韓、日本等地限量販售。配置15bar高壓幫浦、5秒瞬間加熱、7段控水功能，一鍵60秒完成一杯香醇咖啡。售價3,299元。

圖片提供／Epson、雀巢、象印、BRUNO、EOZ、三星、UNIX、Divoom、Sony、Panasonic、Canon

Divoom TIVOO智慧藍牙喇叭 復古小電視

Sony Xperia 10手機 電影寬螢幕

雀巢Genio 2膠囊咖啡機 亞洲限定色

BRUNO BOE034攪拌棒 手持式組

UNIX迷你二用直髮器 USB插電

EOZ Air真無線耳機 高電力

Epson LW-K420標籤機 可愛化妝包

三星Galaxy Watch Active 無線充電

Canon PV-123相印機 迷你好攜帶

Panasonic NA9A吹風機 多了髮尾護理

象印可變杯蓋保溫杯 隨心情換

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