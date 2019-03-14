日系進口2.0 NA動力SUV -2

2019-03-14

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【駕馭感出眾】

Mazda CX-5 SKY-G旗艦經典型

隨著國內家庭買家購車主流轉向中型SUV，Mazda CX-5近年已成為該品牌在本地市場的第2暢銷車款，儘管C／P值不若上文Toyota RAV4車系那麼有優勢，但炫麗霸氣的外觀造型與相對敏捷的駕馭感受，卻也吸引不少個性買家的青睞。2019年式CX-5除了新追加SKY-G 2.5動力車型，針對主力的SKY-G 2.0車系編成與配備上也有所調整，本文試駕的2019年式SKY-G 2.0旗艦經典型即換上了新式樣的19吋鋁圈，並強化i-Activsense主動安全科技，以提升整體競爭力。

本車搭載2.0升Skyactiv-G直4汽油引擎，可輸出165匹最大馬力與21.7公斤米最大扭力，搭配高鎖定率的Skyactiv-Drive 6速手自排變速箱，賦予其不俗的動力效能，能源局公布的平均油耗每公升可跑13.5公里，符合1,800～2,400cc小客貨兩用車能源效率的第1級。

這具Skyactiv -G引擎運轉十分精緻靜謐，動力輸出線性順暢，賦予本車恰如其分的加速性能。此外，全車系標配G-Vectoring Control Plus G力導引控制技術＋，可透過煞車控制來改善車輛的動態循跡性，操控起來更穩定流暢，提供車隨意走、行雲流水般的行車表現。

CX-5座艙介面非常清晰簡練，MZD connect的訊息透過中控台上方的7吋觸控螢幕來顯示，搭配環艙Metal Wood金屬木紋飾板，營造出冷冽時尚的車艙氛圍。2,700mm長軸距賦予本車寬敞充裕的乘坐空間，行李廂標準容量為615公升，只要輕輕一拉行李廂兩側的後椅背快速傾倒拉柄，4／2／4分離設計的後座椅背即可完全傾倒，將載物容量一舉擴充至1,620公升。

台灣馬自達汽車將2019年式CX-5 SKY-G 2WD規劃為豪華、HUD頂級、環景頂級和旗艦經典4車型，價位帶介於99.9～119.9萬之間，而本文試駕的旗艦經典型增配MRCC全速域主動車距控制巡航系統、SBS智慧型煞車輔助系統、BOSE®環繞音響與10支高傳真喇叭等配備，是汽油動力最高規的車型。

Mazda CX-5仍延續品牌的「KODO魂動」設計語彙，其結合LED日行燈的薄型化LED頭燈，讓車頭前臉更炯炯有神；2019年式的SKY-G 2WD旗艦型換上新式樣19吋鋁圈，視覺感更顯繁複華麗。

試駕的CX-5 SKY-G 2WD旗艦型標配LED尾燈組，搭配後保險桿下左右雙邊出的排氣尾管設計，看起來更富動感跑格。

本車加速流暢線性，透過G-Vectoring Control Plus G力導引控制技術＋加持，操控循跡表現相當穩健俐落，即使沒有4WD也讓人信心滿滿。

這具2.0升Skyactiv-G引擎採用了凹頂式活塞與4-2-1排氣歧管（即俗稱的頭段排氣管）設計，壓榨出165匹最大馬力與21.7公斤米最大扭力，有效提升15%的扭力與燃油效率。

CX-5座艙介面的細節規劃相當考究，儀表控台以Metal Wood金屬木紋飾板橫貫，搭配車上縫線的軟質塑料，整體鋪陳時尚洗練而有質感，在同級SUV中算是個性鮮明。

Skyactiv-Drive 6速手自排變速箱號稱可全速域鎖定，動力傳輸表現相當直接，甚至有點手排變速箱齒輪直接耦合的fu。

行李廂標準容量為615公升，並附後座椅背快速傾倒拉柄，只需輕輕一拉，4／2／4分離設計的Karakuri後座椅即可完全傾倒，將載貨容量擴充至1,620公升。

Mazda CX-5 SKY-G旗艦經典型小檔案

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