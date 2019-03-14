日系進口2.0 NA動力SUV -1

2019-03-14

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【最超值優選】

Toyota RAV4 2.0汽油旗艦

穩居進口車銷售龍頭寶座多年的Toyota RAV4，上週正式推出以TNGA模組化平台所開發的第5代大改款新車，全車系標配Toyota Safety Senese主動安全防護系統，提供ACC主動式車距維持、PCS預警式防護、LDA車道偏離警示和AHB智慧型遠光燈自動切換等功能，導入了2.0升、2.5升汽油及2.5升Hybrid動力，提供國內SUV消費者多樣化的產品選擇。

本文試駕的RAV4 2.0汽油旗艦搭載排氣量1,987cc的D4-S雙噴射引擎，具有13：1的高壓縮比，熱效率高達40%，最大馬力為173匹，在4,400～4,900轉間可輸出20.7公斤米峰值扭力；與其搭配的Direct Shift-CVT無段變速自排箱首創Launch Gear技術，當車輛起步與低速時直接用齒輪驅動，高速時則切換為傳統鋼帶驅動。能源局公布的歐規平均油耗為15.1公里／公升，達到該排氣級距小客車能源效率最佳的第1級。

RAV4 2.0的動力輸出線性流暢，足敷一般家庭SUV買家日常用車需求，拜TNGA新世代平台的高剛性底盤及獨立後雙A臂懸載所賜，即使車高近1米7，操控起來還是十分沉穩，旗艦車型標配的225／60R18胎圈吸震效果出色，對整體駕馭感受有實質加分的效果。

新一代RAV4的儀表控台鋪陳十分簡約清爽，透過軟質塑料和皮質來增進座艙質感，並規劃了許多貼心便利的置物空間，讓內裝的機能質感較上一代精進許多。試駕的2.0汽油旗艦標配附7吋全彩MID多功能資訊顯示幕的數位式儀表板及S-Flow智慧型雙區恆溫空調，並首次導入Toyota Drive+ Connect智聯車載系統（9吋HD畫質），具Wi-Fi連網功能，並可提供及時生活資訊。後座椅背可6／4分離完全傾倒攤平，搭配有兩段式高度設定行李廂底板，可構成平坦且縱深絕佳的置物空間。

和泰汽車這次將配備應有盡有、一次到位的Toyota RAV4 2.0汽油旗艦開出104.9萬車價，對以C／P值為首要考量的家庭SUV買家無疑是市場上最超值的選擇。

車尾後視在LED光條式尾燈組、雙重梯形造型與雙邊出排氣尾管烘托下，將SUV的寬闊大器和運動氣息表露無遺；這輛2.0汽油旗艦標配18吋5輻式亮銀鋁圈及225／60R18的SUV專用胎，算是兼顧視覺感和舒適性的胎圈組合。

本車的動力輸出線性流暢，儘管車高近1米7，行路表現依然沉穩均衡，並有Toyota Safety Sense系統為行車主動安全把關，更讓車主高枕無憂。

新RAV4內裝控台鋪陳要比上一代簡約清爽許多，大量運用軟質塑料和皮質來強化質感，對按鍵、旋鈕的觸感和操作便利性也用了很多心思，並貼心規劃許多便利的置物空間，整體座艙機能質感大幅精進。

這具原廠代號M20A-FKS的2.0升直4引擎，可輸出173匹最大馬力與20.7公斤米峰值扭力，能源局公布的歐規平均油耗為15.1公里／公升，符合該排氣級距最優的1級標準。

Direct Shift-CVT無段變速自排變速箱採用Launch Gear技術，車輛起步與低速時直接用齒輪驅動，高速時切換為傳統鋼帶驅動，變速範圍增加15%。

行李廂標準容量（至後座頭枕高度）為580公升，若將6／4分離後座椅背完全傾倒設計，可形成相當平整的置物空間，最大縱深可達1,800mm。此外，試駕車還配有足踢感應式電動尾門，當你雙手持物件時格外能感受其貼心便利。

Toyota RAV4 2.0汽油旗艦小檔案

Toyota全新RAV4是以TNGA模組化平台所開發，兼具高剛性底盤和低重心設計，車頭多邊形水箱護罩及下進氣壩，讓前臉看起來更精悍動感。

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