現代輕盈步調 CECE鍊帶包變化多

2019-03-14

﹝記者方惠宗／台北報導﹞美國設計師品牌Michael Kors昨（13）日在台北101購物中心專門店帶來2019春季系列，彷彿回應世界動盪的溫柔吶喊，「愛與和平」是這次最吸睛設計主題，服裝上的心形圖案、和平標誌與紮染效果，打造出宛如60年代末、70年代初的潮流氛圍，搭配手繪印花牛仔褲，個性十足。最具代表性的包款則是「CECE」鍊帶包，一款擁有不同尺寸與不同揹法的新世代It Bag！

展示著更為現代，更加輕盈寫意的設計輪廓，Michael Kors本季帶來更多樣的休閒造型，主色是清爽的海軍藍、鮮亮的紅，加上白色元素點綴，呈現輕鬆又浪漫的風格。丹寧面料引人重溫上世紀的車庫搖滾（Garage rock）或龐克（Punk Rock）， 卻又不是那麼直接，而是轉化成一種簡潔休閒式的輕龐克感；明顯的，設計師要的是一種氛圍，而不是具象的表徵，然而，當這些擁有紮染效果的丹寧色彩上身，或是穿上標語式、符號式的裝飾，任誰都能感受到時尚「愛與和平」的永恆追求。同時，品牌Logo印花更時髦、更具運動風的姿態走上街頭。

包款焦點鎖定CECE小牛皮單肩鍊帶包款，線條簡潔幹鍊，皮革素面、點綴立體蝴蝶裝飾或鉚釘元素，輔以品牌標誌性的金屬鎖頭釦環和鍊帶，風格多樣。內袋設計多層好用，可調整的鍊帶令包款可變化為斜跨包、腰包或手提包，隨心玩味時尚造型。

圖片提供：Michael Kors

Michael Kors發表2019春季系列，模特兒金鐘玉演繹輕鬆浪漫又富運動感的休閒輪廓。

Michael Kors CECE立體蝴蝶裝飾鍊帶包，各22,500元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/