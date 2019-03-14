Jimmy Choo俐落線條 力量滿載

2019-03-14

〔記者王瀅娟／台北報導〕Jimmy Choo春夏以羅馬尼亞雕塑家Constantin Brancusi的作品與80年代的法國時裝為靈感，線條鮮明俐落輪廓滿載力量，然而依然保有優雅的女性魅力。

春夏最具特色的鞋款當推Bowie短靴，充滿雕塑感的外觀，鞋面正中央卻有直開到腳趾前端的戲劇化「裂縫」，以透明PVC相連。Jimmy Choo表示這樣的設計可以讓腳踝與腳背一路相連，拉長腿部線條，改善短靴與踝靴截斷視覺的問題。若不想如此戲劇化，則可選類似的Loris短靴，裂縫開到腳背即止，然而一樣有拉長腿部線條的效果。

運動鞋正當紅，Jimmy Choo春夏則推出全新Diamond運動鞋，特色是包覆經典運動鞋的透明TPU鞋底，外側雕有鑽石刻面，整體造型既復古又前衛。台灣僅有引進素面染色皮革版，鑲滿Swarovski水晶的特別版可提供訂製，鑲飾多種切割水晶，閃耀靈活多變的奢華光彩。訂製需時16週。

圖片提供：Jimmy Choo

Jimmy Choo春夏雙色緞面Lalia高跟涼鞋，35,800元。

鍾瑶席Jimmy Choo春夏記者會，示範新款Mimi晚宴高跟鞋，34,800元。

Jimmy Choo春夏Bowie石灰藍亮粉面料短靴，正面有直開至腳趾的「裂縫」。

Jimmy Choo春夏新推出Diamond運動鞋，全水晶版僅供訂製，需時16週，158,000元。

鍾瑶一眼看中的Jimmy Choo春夏Hendrix雙色麂皮拼接穆勒跟鞋，35,800元。

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