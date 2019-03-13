林依晨巧扮精靈 演繹Pandora春浪漫

2019-03-13

〔記者林欣若／台北報導〕丹麥珠寶品牌Pandora發表全新春夏系列，以花朵、蝴蝶、瓢蟲、幸運草等大自然意象，組成了浪漫美好的春日景象；女星林依晨以一襲白色透膚洋裝搭配全新首飾登場，她笑稱自己甜美模樣有如花園裡的精靈。

林依晨回憶第一次購買Pandora時，十分嚮往英國，因此買了不少大笨鐘、倫敦公車等充滿英倫風情的Pandora吊飾，沒多久她就如願前往英國念書，因此她認定Pandora能讓人美夢成真。春夏系列她最喜歡的是可愛的瓢蟲，另外，象徵破繭而出的蝴蝶，以及幸運草，也都在她的願望清單內，她認為每個人都可以從Pandora的吊飾中，挑選出專屬於個人的首飾，別具意義。

Pandora春夏系列以孕育萬物的大自然為靈感，全球設計總監Francesco Terzo與Filippo Ficarelli突破珠寶單一佩戴法則，讓耳環、項鍊、戒指皆能如Pandora的經典手鍊一般，混搭出個人風格，這一季的群蝶飛舞項鍊首度加入可滑動鍊身設計，長短錯落的鍊條更有層次感；可愛的瓢蟲以玫瑰金色呈現，點綴鋯石以及粉色和黑色琺瑯，更添繽紛；品牌經典人物Bella Bot機器人也戴上皇冠化身花仙子，背後還有一對精巧翅膀，夢幻感十足。

林依晨化身花園精靈，演繹Pandora的春日浪漫。（記者宋志雄攝）

Pandora Rose粉色瓢蟲鋯石琺瑯吊飾，2,480元。

Pandora Rose花冠鋯石戒指，3,680元。

Pandora Friends花仙子Bella機器人串飾，2,880元。

Pandora群蝶飛舞925銀鋯石項鍊，3,680元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/