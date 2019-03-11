2019 (F1賽季)預覽

2019-03-11

記者方維鐸／綜合外電報導

2019年F1賽季本週末（3月16～17日）將於澳洲墨爾本開賽，今年度賽程大抵跟去年相同，全年賽站總數仍維持21站不變，但賽季起迄時間則有所改變，要比2018賽季提早一週展開、延後一週結束，整個賽季比完已跨入12月，這是自1963年賽季以來，難得再出現在12月份進行的F1賽事。繼去年F1史上最繁忙的7月之後，今年最繁忙的月份變成 9月，將進行比利時GP、義大利GP、新加坡GP和俄羅斯GP等4站賽事，單月份比賽場次跟去年7月一樣多。

輪胎配方標示 更明確易懂

這個賽季F1技術規範上的變化不算大，大致都是些空氣力學上的改變，另外比賽期間每輛賽車所能攜帶的燃油重量上限則由105公斤放寬至110公斤。為了能讓觀眾易於瞭解輪胎配方的差異，本賽季輪胎配方的標示會從最硬、最耐磨的C1開始，到最軟、磨耗最快的C5，區分成5個不同的等級，然而每個分站輪胎供應商Pirelli仍僅提供3種不同配方的輪胎來讓車隊選用。

場上具爭冠實力的Mercedes-AMG和Ferrari兩強，新賽季車手異動只有Ferrari以去年在二軍Alfa Romeo表現亮眼的摩洛哥新銳車手Charles Leclerc，來取代前世界冠軍Kimi Räikkönen。但在F1場上素有高人氣的Räikkönen，轉去接替Leclerc原來在Alfa Romeo的座位後，很短的時間內便配合Alfa Romeo推出了兩款市售特仕車款，無疑發揮了極大商業行銷的效果，而且開著跟Ferrari相同動力單元的C38賽車，在場上帶著如同跟班的新人Antonio Giovinazzi一同出賽，對這位前世界冠軍來說不僅沒有太大壓力，並能持續享受參賽F1的樂趣。

首度換上Honda動力單元的Red Bull車隊，若純粹就巴塞隆納賽季前集測的成績，似乎不如已經跟Honda動力單元磨合了一年的Toro Rosso二軍車隊來得亮眼，但這終究是賽季前測試，不能視同正式比賽的實力，以更多經費研發打造的RB15新賽車，若賽季開始後在Max Verstappen強悍的操駕下還跑輸給二軍的STR14，那才會是天大的笑話。

另一支動力單元供應商Renault廠隊，在賽季前測試也有著出色的速度，特別是已為他們出賽過兩年的德國車手Nico Hülkenberg，更跑出了兩強陣營以外車手最快的單圈成績，遠遠把Red Bull轉隊過來的澳洲車手Daniel Ricciardo拋在後頭，甚至採用相同動力單元的McLaren兩位車手小Carlos Sainz和Lando Norris，也都跑出了比Ricciardo還要快的成績。

小車隊資源有限 力爭上游

本賽季F1場上只剩下不久前才更名的Racing Point（原Force India）、美國機械工具大亨所擁有的Haas和英國老牌F1車隊Williams這3隊，是完全沒有車廠金援的私人車隊（撇開取得動力系統不算）。其中最具話題性的莫過於原Williams車隊加拿大車手Lance Stroll，根據富比士雜誌的資料，他父親Lawrence Stroll擁有26億美元身家，去年8月接手了陷入財務危機的Force India車隊之後，日前車隊正式更名為Racing Point，Lance Stroll當然直接由Williams轉隊去跑自家擁有的車隊。

儘管我們不能否認Lance Stroll本身的天分（好歹他也是2016年歐洲F3總冠軍），但還是忍不住要說有個有錢的爸爸真好。

這樣的發展當然會影響到Racing Point和Williams原來的車手陣容，Racing Point留下了表現穩定的墨西哥老將Sergio Pérez來搭檔Lance Stroll，跟Toto Wolff關係匪淺的法國車手Esteban Ocon則轉去Mercedes-AMG擔任測試車手。至於失去Martini冠名贊助的Williams，去年即已宣布和極具天賦的2018年F2世界冠軍英國車手George Russell簽約，稍後又確認另一位車手是蟄伏了8年、重回F1駕駛座的波蘭車手Robert Kubica。

至於另一支財務狀況相對穩定的美國私人車隊Haas，新賽季獲得英國運動機能飲料Rich Energy冠名贊助，兩位中生代車手Kevin Magnussen和Romain Grosjean的陣容不變，繼續採用Ferrari上個賽季的舊動力單元，不過就賽季前測試的表現來看，完全不輸採用全新Ferrari 064動力單元的Alfa Romeo C38賽車。

圖片提供／Alfa Romeo、Ferrari、Haas、McLaren、Mercedes-AMG、Racing Point、Red Bull、Renault、Toro Rosso、Williams

Toro Rosso STR14新賽車，Honda RA619H動力單元的組合在巴塞隆納集測很多時候都能跑出比Red Bull一軍更快的速度，回鍋出賽的俄羅斯車手Daniil Kvyat更是當今F1場上極具爭議性的車手之一，他們新賽季的表現絕不容忽視。

今年隊名不再出現Sauber的Ferrari二軍廠隊Alfa Romeo，在芬蘭冰人Kimi Räikkönen（左）加入後人氣和話題都向上翻紅，雖說首度成為F1正式車手的Antonio Giovinazzi（右）經驗值尚不被看好，但在Ferrari全新動力單元加持下要成為中游車隊並非難事。

Lance Stroll（左）老爸Lawrence Stroll收購了Force India並更名為Racing Point F1車隊之後，他自然而然轉隊過來和賽場老將Sergio Pérez（右）搭檔出賽，全新賽車RP19仍會延續BWT Mercedes的動力單元合約，但戰力恐怕難有前幾個賽季的水準。

獲得英國機能飲料Rich Energy贊助冠名的Haas車隊，今年新車VF-19配置Ferrari去年賽季所採用的062動力單元，但在巴塞隆納賽季前集測面對由前世界冠軍Kimi Räikkönen駕駛搭載Ferrari 064全新動力單元的Alfa Romeo C38賽車，還是能跑出更快的單圈時間。

如果要說2019賽季最不被看好的車隊是哪一支，毫無疑問絕對是連參加賽季前測試都延遲的Williams，這支老牌F1車隊今年大膽啟用重出江湖的波蘭車手Robert Kubica和去年F2世界冠軍George Russell，加上技術和資金都不到位，能不能順利跑完整個賽季都頗令人擔憂。

2019賽季參賽車隊車手一覽表

今年Ferrari車隊不僅更換了車隊領導人以展現勢在必得的決心，SF90新戰駒在巴塞隆納賽季前集測屢創速度話題更成為新賽季矚目的焦點，而Charles Leclerc（右）與Sebastian Vettel兩人的組合，也相當令外界期待。

達成5連霸的勁旅Mercedes-AMG Petronas Motorsport，今年全新戰駒F1 W10 EQ Power+在巴塞隆納集測沒有跑出太驚人的速度，鋒頭完全被Ferrari所壓制，5屆世界冠軍Lewis Hamilton（最右邊）即使集測最後一天拚盡全力仍落後Vettel駕駛的Ferrari SF90賽車0.003秒，讓今年的世界冠軍之爭很有得看。

Renault F1廠隊無論在車隊領導、技術實力和車手陣容都堪稱一時之選，儘管R.S.19賽車的整體戰力尚不足以從賽季前集測中看出，但沒人敢低估他們賽季開始後的表現。

本賽季繼續採用Renault動力的McLaren MCL34賽車，在賽季前集測有著亮眼的表現，新加入的Lando Norris（右）更展現初生之犢不畏虎的鬥志，在第5天集測成為當日最快車手。

2019賽季F1賽程表

Red Bull今年的RB15賽車首度換上了Honda供應的RA619H動力單元，在賽季前測試並未跑出太令人驚艷的成績，甚至比採用相同動力單元的自家二軍Toro Rosso還慢，要擊敗Mercedes AMG和Ferrari兩大廠隊陣營看似還有些難度。

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