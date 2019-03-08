《2019春夏寢飾趨勢》靜雅素色 中性百搭

2019-03-08

記者凃盈如／台北報導

來自瑞典的家居品牌IKEA，展現活潑的當代風格，帶有花朵圖案的TOVSIPPA被套，亦為房間帶來清新、輕盈的氛圍；棉織的被套，呈現明亮的裝飾風格，寢織上的花卉彷彿於微風中飄動，為房間帶來一抹清新，且以100%棉布製成的質感，柔軟、讓人放鬆，能充分感覺舒適溫暖，可當作單人床罩或蓋毯使用。

若希望寢居帶有春日的期待，卻偏好素雅，那麼柔嫩的素色寢織，也是一種選擇，如IKEA VÅRELD床罩，呈現淺粉紅色、明亮的風格，可當床罩，還能當蓋毯使用，可應付春季多變的天候。

至於日比VALERON「BLAISE蕾絲緹花床組」，在薰衣草色澤當中，蘊含細膩精湛的紡織工藝，以繁複精巧的植物緹花，描繪出法國布萊斯河岸的綠色植物風景；東妮寢飾「倫敦迷霧床組」，則以灰色調，帶給人平衡、穩定的感受，是易於融入任何空間中的色彩，單獨運用也有沉穩、時尚、簡潔的丰采。

2019春夏，義大利高檔寢具品牌FRETTE，延續上一季新經典的設計概念，回歸雋永的設計風範，以菱格、緞帶、鎖鏈等圖騰織繪本季新作，商品多能相互混搭；此季商品向大自然借色，運用大豆米色、甜玉米色、花崗岩褐色等大地色調，為寢臥空間迎來舒適宜人的柔和氛圍。LUMINESCENT「典雅系列」採用緹花斜紋軟呢和機織絲綢設計，帶有完美的中性粗獷感，卻不失柔媚華麗，與不列顛群島上流社會的悠閒追求相呼應，為了呈現原始的外觀，與光滑棉緞形成鮮明對比，特別採用緹花斜紋軟呢精製而成，並以編織絲綢增添其豐富度，使其保有棉布的織紋手感卻又擁有華美光澤，為柔美的臥室增添率性。

圖片提供／FRETTE、IKEA、日比寢具、東妮寢飾

FRETTE LUMINESCENT典雅系列奢花緞織緹花床蓋，168,800元。

日比BLAISE蕾絲緹花雙人四件式床組，24,800元。

IKEA VÅRELD床罩，150×250cm，990元。

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