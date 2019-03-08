《2019春夏寢飾趨勢》繁花舞蝶 東方意象

2019-03-08

記者凃盈如／台北報導

春季是繁盛、是豐饒、是愛、是期待。迎接春季來臨，也許無法如詩人寫下美麗的字句、如畫家信手揮灑春色，那麼為室內換上一襲寢具，擁抱全新的光景，為生活鋪上期待，相對輕而易舉。

色彩粉嫩的床組，仍然是春季寢具一大主力。日比寢具代理的土耳其品牌VALERON，以東方的春日花園景緻為創作靈感，使用少見的粉鮭色，細膩地描繪著各式花朵的嬌豔與紋理，並採用數位印染技法，讓色彩更加飽和與鮮明，彷彿身處歐洲的莊園庭院裡，滿佈花卉馨香。

東妮寢飾亦推出「繁花之吻」系列，以春夏繁花盛開的景緻，勾勒甜蜜幸福感。該系列主色系以灰粉色、薰衣草色、淺櫻色等色調為主，搭配多元手法，描繪出花卉的各種風情，如「月見幽香」就以風信子與Rosa canina（狗薔薇）為主題，藉由水彩手繪手法印染在天絲柔軟的材質上，搭配上裸膚色調，展現優雅、清柔的氣質。

至於來自英國，歌詠自然界豐美的Wedgwood，向來擅長以大自然為創作題材，今年春夏以「Poetic Touches詩意的觸動」為題，將自然界中的舞蝶、楊柳、梅菊、牡丹等元素，化作如詩如畫的寢具，且底色也運用粉嫩色彩，展現無限溫柔。其中，「蝶舞刺繡床組」，柔嫩帶綠的底色，領人隨著彩蝶翩翩穿梭楊柳春花間，輕彩的淡墨搭配舒滑細膩的純棉寢織，轉化為雋永、細緻、蘊含故事性的質感床寢。

圖片提供／Wedgwood、日比寢具、東妮寢飾

東妮寢飾月見幽香100%天絲印花床組，7,980元。

Wedgwood蝶舞＋清楊10件刺繡床組 （含限定款蝶舞刺繡抱枕、枕芯） 29,580元。

日比VALERON NARISSA印花雙人四件式床組，21,800元。

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