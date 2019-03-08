〈時尚慢一點〉宜蘭染工坊：漂流木、颱風落葉變時尚。

2019-03-08

記者王瀅娟／台北報導

快時尚風行引起的環保問題逐漸為人所關注，永續時尚成為品牌日漸關注的話題。然而，永續時尚可以包括哪些面向，你知道嗎？

漂流木、颱風落葉變時尚

說到手工染，許多人直覺就想到藍染，不過手工染其實可以有很多顏色變化！位於礁溪的宜蘭染工坊學員作品令服裝設計師許艷玲也驚豔，應用於2019春夏系列。

「別的縣市遇到颱風都在煩惱漂流木要怎麼處理，宜蘭完全沒這問題！」宜蘭染工坊理事長蕭錫鑫笑說。這要歸功於宜蘭縣政府決定復興頭城百年前興盛的手工染布行業，颱風掃落的樹葉與樹皮，恰好成為宜蘭染工坊的原料，垃圾瞬間變時尚工具。

宜蘭染工坊總幹事楊芳華表示，宜蘭染工坊一開始也都是藍染，不過現在已經發展出非常多元的顏色。工坊常用福木、大葉欖仁、相思樹、藍草、金棗葉、薯榔等當地植物，萃取出鮮黃色、黃棕色、紅豆色、藍色、綠色、咖啡暗紅等顏色，再利用三原色原理來調出其他顏色，搭配外來的植物，如茜草的橘紅色等，編排出豐富的色譜。學員在染織工藝家陳景林、馬毓秀的指導下，透過許艷玲居中牽線，去年至巴黎的駐法代表處展出，成績斐然。

圖片提供／TIS

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