〈時尚慢一點〉張倞菱：永續的概念是對每個環節負責。

2019-03-08

記者王瀅娟／台北報導

快時尚風行引起的環保問題逐漸為人所關注，永續時尚成為品牌日漸關注的話題。然而，永續時尚可以包括哪些面向，你知道嗎？

張倞菱：永續的概念是對每個環節負責。

「Picupi挑品」是前時尚雜誌總編輯張倞菱創立的網站，致力於向公眾倡導一種新的永續時尚／設計和綠色生活型態的線上平台。張倞菱認為，追求美麗事物的同時也要對地球友善，用消費可以改變世界，秉持這樣的理念尋找合作夥伴。

永續時尚不只是環保，還包括公平交易，以及善盡企業社會責任等，細想流程，若想永續；必得對每個環節負責：對原料的取得負責，所以要找對環境友善的原料；對製作的過程負責，所以要確保製作過程將對環境的傷害降到最低；對製作的員工負責，所以要確保工作時的身心靈健康；最後要對自己生產的商品負責，即使不再為人所用了，也不會永遠堆積於我們生活的世界中。既然我們不可能回到什麼都自己動手做的年代，那麼更要透過消費永續理念的商品，改變商家理念，藉以改變世界。

透過張倞菱的眼光選擇的合作對象，不只是遵循永續，而且東西很好看也有意思，尤其是飾品。Clayway銀黏土原料提煉自廢棄手機，只要像做紙黏土般雕塑出自己想要的形狀，用瓦斯爐烤就可以變身純銀銀飾，不只獨一無二，而且製作過程令人感覺很神奇；PSYKHME命名結合了古希臘文Psykhe（意為美麗、靈魂）與Khmer（高棉），飾品的黃銅取自1970~1980年間內戰後回收的地雷與彈殼，重新熔製後，交予非營利組織Education for the Future在金邊成立的設計學校，教導柬埔寨當地流浪孩童及貧童製作飾品，讓他們擁有一技之長，將醜惡的戰爭轉化為美麗的愛，也希望提醒世人戰爭的可怕。Little Fox的創作者當初遍尋不著喜愛的耳環，因而自己動手做，發展出用回收的材料製作獨一無二的飾品，造型大膽，用來搭配創作者最愛的花洋裝再適合不過，也獻給所有相同困擾的女孩。

圖片提供／Picupi

Picupi挑品網站創辦人張倞菱。

Clayway銀黏土原料回收自廢棄手機，讓顧客可以如捏紙黏土般自行設計製作喜愛的銀飾。

PSYKHME飾品使用的黃銅為回收柬埔寨內戰時期的地雷與彈殼，提醒世人戰爭的可怕。

Little Fox的創作者因為遍尋不著自己喜愛的耳環，而自己動手做，圖為利用10年前使用過或非使用過的材料創作耳環。

Little Fox的創作者因為遍尋不著自己喜愛的耳環，而自己動手做，圖為利用10年前使用過或非使用過的材料創作耳環。

Little Fox的創作者因為遍尋不著自己喜愛的耳環，而自己動手做，圖為利用10年前使用過或非使用過的材料創作耳環。

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