〈時尚慢一點〉潘貝寧：我的永續時尚目標－從原料到銷售成為一個0 。

2019-03-08

記者王瀅娟／台北報導

快時尚風行引起的環保問題逐漸為人所關注，永續時尚成為品牌日漸關注的話題。然而，永續時尚可以包括哪些面向，你知道嗎？

台裔服裝設計師潘貝寧10年前於倫敦自創半訂製服裝品牌Deploy，注意到時裝浪費不環保的面向，因而選擇以環保永續為品牌的DNA，其專業程度，讓BBC（英國國家廣播電視台）進行相關專題時總是會來採訪她，前後共達7次！

原料面：從原料開始思考如何做到讓環境零負擔

潘貝寧表示，環保永續不只是使用天然染料、使用天然材質，而是要從原料開始思考如何做到讓環境零負擔。「比如說，這件外套是用100%蘇格蘭羊毛製作的，蘇格蘭因為長年陰雨，所以它的羊毛比較油，水不會停留在上面，使用這樣的材質製作外套，自然就不用再加上人工的防潑水塗層，對環境就不會造成負擔。」除此之外，潘貝寧也研發深藍色的棉布代替丹寧布，「穿起來輕鬆，但不會有製作丹寧布時的汙染問題，尤其丹寧布是便宜的布，通常在落後國家製作，但這些國家的汙水處理通常不好，除了危害當地人健康，也會影響到整體海洋環境。」

設計面：設計回歸到穿衣人的喜愛與需求

談到設計面，潘貝寧認為，設計焦點應該回歸到「人」，應該是「衣服就人」，而不是「人就衣服」，因此非常著重剪裁的精準度，讓該凸的凸、該凹的凹，顧客穿上覺得身材變好了，自然就會常常穿。「光是用好的面料，若是顧客穿了覺得不好看，那買了也就是放著可惜，或甚至最後丟掉。」潘貝寧說，「我希望顧客買的是真正喜歡的衣服，喜歡才會常常穿，而不是買了很多沒特別喜歡的衣服，放著不穿，也是一種浪費。」

此外，潘貝寧也透過設計，讓單一服裝可適用多樣化的場合。比如襯衫上多一片可拆的宮廷式領片，無論上班或出席正式場合都可穿，而且如果只穿幾小時懶得洗整件，也可以只洗領片，節省了洗劑、水，及顧客最重視的時間。「設計上要去符合顧客的生活方式（Lifestyle），能穿的場合或搭配的方式多，顧客穿的機會就更多。」

而製作衣服過程剩下的邊角料，潘貝寧會回收利用於服裝上設計的拼接處、做成帽子與髮飾上的裝飾，甚至做成包釦，增添服裝質感之餘，也真正做到零浪費。

潘貝寧：我的永續時尚目標是，從原料到銷售成為一個0。

潘貝寧表示，「永續時尚可以考慮的面向很多，而我努力達成的目標，是讓時尚從原料到零售，能成為一個封閉的圓，做到0汙染與0浪費。」品牌會取名為Deploy（展開、部署之意），正是希望讓服裝宣揚她的理念給顧客，再由服裝的顧客宣揚給他們身邊的人，讓永續時尚成為主流。

圖片提供／Deploy

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