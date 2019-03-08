〈時尚慢一點〉周裕穎：重製 ，意外成了獨一無二。

2019-03-08

記者王瀅娟／台北報導

永續時尚無須外求，台灣新銳設計師們或許誤打誤撞、或許根植於心，陸續走上了創作永續時尚的道路。

周裕穎：重製 ，意外成了獨一無二。

國內設計師品牌Just in XX旗下Remake系列，專門將四處收來的舊衣重製。不過，周裕穎老實說，這個系列最初的出發點其實跟環保無關，而是想要創造「獨一無二」。

欣賞舊衣製作觀點 重製的新符號

周裕穎表示，快時尚風行，因此一些舊時的服裝工法與做法，或因為成本或製作時間，逐漸被遺棄。他在看以前年代的衣服時，常常會發現一些驚喜，帶給他很多創作靈感。比如在巴黎買的一件50、60年代的西裝，在腋下裝了一個塑膠片，可以讓男生穿起西裝胸部特別挺；40、50年代沒有機能布料，那時的人處理運動衣鬆緊機關的方式、軍裝的細節調節等，都會成為設計上的養分。以前的西裝內裡可能用的面料比表布還好，因為一套西裝要穿很久，所以內裡加固車縫的手法實際上是非常考究的，甚至口袋邊會有打褶的結構防塵、除塵，甚至再加小口袋放車票，有些釦眼的開法是為了要放懷錶等；或是染料隨著時間變化、修補的痕跡等，使得上一個穿著者成為現在穿著者的一部分，他都覺得很酷，成為重製時強調的「符號」。

也因為他重製的出發點並非環保，他創作的Remake系列也就與其他回收重製的商家有所差異。一般回收重製的商家會將回收衣物拆開變回「面料」，然後拼在一起，但周裕穎則是在舊衣物中尋找令他感興趣的符號，將這個符號突顯出來，重新打版，或是加上現在的面料，將兩個時空結合在一起，因此每個顧客買到的都會有一些些不一樣，在充斥同質的快時尚潮流中，反而更顯特別。

再製再生 新發現

Just in XX與高林基金會合作，於永樂市場4樓「T Fashion時尚實驗基地」開設了「Just in XX ReSEW’s」，以丹寧廢棄料與瑕疵布料、NG商品等再製成帽子、鑰匙圈掛飾、杯套、包包、寵物項圈等，當然也少不了服裝。而這間店的裝潢陳列很多都是撿來的廢棄物加上丹寧重新改造而成，牆面中央的台北城市天際線圖也是由回收丹寧布拼貼而成。設計師周裕穎表示，這只是雙方合作計畫的一部分，未來會推廣到更多城市，甚至會做Workshop，規劃做一個縮小版的天際線，讓大家自己去完成。

圖片提供／Just in XX

Just in XX設計師周裕穎（左）與他的太太。

Just in XX自與高林基金會合作後，常使用回收丹寧面料製作Remake系列，圖為2019春夏。

Just in XX 2019春夏Remake系列，將牛仔褲耳裝飾在西裝上。

Just in XX 2019春夏Remake系列，襯衫上的「麵條」是以高林的特殊機械：三針車製作。

Just In XX ReSEW’s位於永樂市場4樓T Fashion時尚實驗基地，牆面中央的台北天際線也是以回收丹寧布拼貼而成。

Just in XX ReSEW’s以回收丹寧布製作各式配件，包括狗狗項圈。

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