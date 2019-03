〈時尚慢一點〉周裕穎：重製 ，意外成了獨一無二。

2019-03-08

記者王瀅娟/台北報導

永續時尚無須外求,台灣新銳設計師們或許誤打誤撞、或許根植於心,陸續走上了創作永續時尚的道路。

周裕穎:重製 ,意外成了獨一無二。

國內設計師品牌Just in XX旗下Remake系列,專門將四處收來的舊衣重製。不過,周裕穎老實說,這個系列最初的出發點其實跟環保無關,而是想要創造「獨一無二」。

欣賞舊衣製作觀點 重製的新符號

周裕穎表示,快時尚風行,因此一些舊時的服裝工法與做法,或因為成本或製作時間,逐漸被遺棄。他在看以前年代的衣服時,常常會發現一些驚喜,帶給他很多創作靈感。比如在巴黎買的一件50、60年代的西裝,在腋下裝了一個塑膠片,可以讓男生穿起西裝胸部特別挺;40、50年代沒有機能布料,那時的人處理運動衣鬆緊機關的方式、軍裝的細節調節等,都會成為設計上的養分。以前的西裝內裡可能用的面料比表布還好,因為一套西裝要穿很久,所以內裡加固車縫的手法實際上是非常考究的,甚至口袋邊會有打褶的結構防塵、除塵,甚至再加小口袋放車票,有些釦眼的開法是為了要放懷錶等;或是染料隨著時間變化、修補的痕跡等,使得上一個穿著者成為現在穿著者的一部分,他都覺得很酷,成為重製時強調的「符號」。

也因為他重製的出發點並非環保,他創作的Remake系列也就與其他回收重製的商家有所差異。一般回收重製的商家會將回收衣物拆開變回「面料」,然後拼在一起,但周裕穎則是在舊衣物中尋找令他感興趣的符號,將這個符號突顯出來,重新打版,或是加上現在的面料,將兩個時空結合在一起,因此每個顧客買到的都會有一些些不一樣,在充斥同質的快時尚潮流中,反而更顯特別。

再製再生 新發現

Just in XX與高林基金會合作,於永樂市場4樓「T Fashion時尚實驗基地」開設了「Just in XX ReSEW’s」,以丹寧廢棄料與瑕疵布料、NG商品等再製成帽子、鑰匙圈掛飾、杯套、包包、寵物項圈等,當然也少不了服裝。而這間店的裝潢陳列很多都是撿來的廢棄物加上丹寧重新改造而成,牆面中央的台北城市天際線圖也是由回收丹寧布拼貼而成。設計師周裕穎表示,這只是雙方合作計畫的一部分,未來會推廣到更多城市,甚至會做Workshop,規劃做一個縮小版的天際線,讓大家自己去完成。

圖片提供/Just in XX

Just in XX設計師周裕穎(左)與他的太太。

Just in XX自與高林基金會合作後,常使用回收丹寧面料製作Remake系列,圖為2019春夏。

Just in XX 2019春夏Remake系列,將牛仔褲耳裝飾在西裝上。

Just in XX 2019春夏Remake系列,襯衫上的「麵條」是以高林的特殊機械:三針車製作。

Just In XX ReSEW’s位於永樂市場4樓T Fashion時尚實驗基地,牆面中央的台北天際線也是以回收丹寧布拼貼而成。

Just in XX ReSEW’s以回收丹寧布製作各式配件,包括狗狗項圈。

