〈時尚慢一點〉高勝忠：好衣服沒有過季的問題！

2019-03-08

記者王瀅娟／台北報導

永續時尚無須外求，台灣新銳設計師們或許誤打誤撞、或許根植於心，陸續走上了創作永續時尚的道路。

高勝忠：文化不會過季，好衣服沒有過季的問題！

跟大多數時裝品牌不同，Sabra Andre一年只推出一次新作！設計師高勝忠（安德烈）表示：「因為文化沒有過季問題！」

「你相信嗎？我第一個系列的作品目前在櫃上還繼續在賣，而且賣得還不錯！」擁有排灣族血統的安德烈，創作上以融入原住民圖騰的印花為招牌特色，呈現出當代的美感。他認為，自己的文化自己救，原住民文化既是他設計上的特色，也是他背負的使命。

他的品牌沒有季節之分，因為有季節就有過季的問題，但「文化」不會過季，他設計的服裝往往可以持續賣5、6年。「其實當初時尚產業會訂出季節，是為了要刺激消費，但以現在地球的環保議題來說，其實是對地球造成非常大的負擔。服裝產業是世界第二大污染行業，其中很大一部分來自過季，有些消費者只要過季就不穿了。所以消費者也需要被教育，你多花些錢買一件好衣服，你會非常珍惜它。買快時尚的衣服，因為便宜，你不穿丟掉也不痛不癢。」

Sabra Andre 好面料．好保養．好設計

安德烈在永續議題上與眾不同的思考還包括不強調使用天然面料。他認為，面料除了要穿著舒服，最重要的是要好保養，有些天然面料的維護其實很麻煩，如蠶絲需要防潮，否則會生蟲，「所以我使用的面料，即便它不是天然材質，但都是非常好保養和維護的面料，正常洗濯就不會發霉。」無形中延長了好設計的穿著壽命。

圖片提供／Sabra Andre

設計師高勝忠。

Sabra Andre服裝線條簡潔，以獨創的原住民圖騰為特色。

Sabra Andre擅長將原住民圖騰轉化為現代感的數位印花。

放射狀的圖騰設計常出現在Sabra Andre的設計中。

柔中帶剛是Sabra Andre的設計風格。

Sabra Andre認為文化沒有季節之分，美麗的衣服可以穿一輩子。

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