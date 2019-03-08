〈時尚慢一點〉簡君嫄：永續時尚該當是一種生活態度。

2019-03-08

記者王瀅娟／台北報導

永續時尚無須外求，台灣新銳設計師們或許誤打誤撞、或許根植於心，陸續走上了創作永續時尚的道路。

簡君嫄：永續時尚該當是一種生活態度，而不只是趨勢。

每個設計師都該思考自己的產品何去何從，而顧客也該買那些想要長久保留，珍惜且常常穿用的商品。

2017年探訪韓國東大門看到的震撼畫面，是設計師簡君嫄決定將「永續」加入自創品牌C Jean的關鍵。「那些被採購、正待運送的衣服放在黑色與藍色的大塑膠袋裡面，堆在一起，看起來像是大型垃圾掩埋場，我彷彿在看一場奇妙的紀錄片，片名或許是Behind the Scene of Fast-Fashion（快時尚幕後秘辛）。」

簡君嫄自創品牌前，曾經在國內、外高端品牌下工作10年，對快時尚帶來時裝業界與消費習慣的改變很有感觸；加上2015年尼爾森全球企業永續報告中指出，有73％的千禧世代消費者願意付出更多來購買永續商品，因此在自創品牌時，就將「永續」放到品牌DNA中，從開發產品的時候，就納入永續發展思考。

C Jean 永續面料與植物染

C Jean在產品中盡量使用永續面料如棉花、羊毛與真絲等，還有環保纖維如溶解性纖維（Lyocell）、天絲棉（Tencel）等。植物染在C Jean的永續系列中也佔有相當重要的角色。簡君嫄表示，一般植物染或藍染的產品，常常是具有傳統風味的圖騰，做成T恤或絲巾，不過C Jean希望開發出來的布料很時尚也實穿，因此2019春夏系列與泰國清邁的植物染設計師開發植物染織物，除了使用傳統天然藍染，另以日本紮染技術（Shibori）與模板染色技術（Katazome），利用綁繩、壓力等方法，做出如視覺落差的線條與漸層圖案，再透過剪裁切割掉原本的排列，應用在時裝上，表現本季靈感：大自然的律動與織布機上來回的動作。

除了使用天然材質與天然染，C Jean還會加上精準的版型設計，以繪圖軟體演算、鋪陳印花圖案在版型上的配置，再以精湛的馬克排版技術將布量消耗減到最小值；也會收集工廠碎布與庫存紡織品、邊角料等，重新製作成服裝；未來也期待與注重環保的夥伴與零售商合作。

圖片提供／C Jean

設計師簡君嫄（前排右二）。

C Jean 2019春夏收集紡織工廠庫存布再利用，製作洋裝。

C Jean 2019春夏利用剪裁將植物染條紋布做出視覺落差，乍看之下不會聯想到藍染。

C Jean 2019春夏於紡織廠拍攝形象照，讓陽光照射在機器上，與服裝產生連結。

C Jean 2019春夏永續系列手工植物染洋裝，色彩豐富繽紛。

C Jean 2019春夏永續系列天然藍染襯衫，創作出大自然的律動感。

C Jean 2019春夏永續系列AD10日本紙編織棒球帽。

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