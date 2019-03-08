〈2019男裝週〉Givenchy新西裝

2019-03-08

記者方惠宗／台北報導

英國設計師Clare Waight Keller自2017年卸下Chloé設計主舵後，以Givenchy品牌史上首位女性設計師之姿上任創意總監，更祭出一款「世紀禮服」、為英國梅根王妃（HRH Meghan, Duchess of Sussex）設計的嫁紗，使人氣再漲，世界皆知。現在，Clare繼在巴黎高級訂製服（Haute Couture）秀場帶來不曾見過的「男裝高訂」後，再次令人眼睛一亮：睽違三季、帶領Givenchy重返巴黎男裝週。

發表會場選在曾是巴黎證券交易所的蓬尼阿爾宮舊貿易中心（Palais Brongniart），Clare揭開上任Givenchy以來的第一次獨立男裝系列。第一眼，面料與色彩在對比中彰顯獨有個性，有如90年代我行我素的時尚態度，迎來的是清新脫俗，最美焦點則是以桃紅、鮮紫等幻彩色調，以及經典黑、白色成功變奏而出的多款西裝，偶爾結合豹紋圖案、透明閃片等，以現代手法重新演繹懷舊感有如復古70年代魅力的簡約鬆身剪裁，並以刺繡皮革細節彰顯特色，與透視、幻彩、鮮明質感和創新手法迸出火花。

新西服‧新優雅

完美烘托男性專屬腰線的西上裝與小喇叭褲，十足優雅，相較過去幾季領潮的暗黑派、街頭風，面目一新。

圖片提供／Givenchy

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