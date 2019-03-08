〈2019男裝週〉Berluti擁抱自由

2019-03-08

記者方惠宗／台北報導

從待了11年之久的Dior Homme轉任Berluti創意總監，備受期待的比利時設計師Kris Van Assche帶來上任之後的第一場大秀，將「自由感」視為品牌新動力，在巴黎歌劇院的金色大廳中發表，經典元素與實驗藝術同時登場、充滿探險精神與奢華態度的現代服裝。

以靈感層面來說，Berluti最缺的就是可作為參考的歷史服裝存檔；要知道，該牌成立於1895年的巴黎，是以鞋履訂製服務為主，經由四代家族成員經營，1993年納入LVMH集團旗下，直到2005年推出高級皮具精品，2011年才首次推出完整的成衣系列，什麼是Berluti的服裝風格？Kris只能完全發揮他的獨特視角。

在Berluti位於義大利東北部費拉拉（Ferrara）的皮革工坊中，匠師在一張古老的大理石台以「Patina」古法工藝手工染製鞋履，長久下來，繽紛色彩便留於石台。Kris被這座石台吸引，將上頭的斑斑色澤重現於這次設計。豐盈的紅、黃、藍、綠以高飽和度在服飾中呈現，色彩紛呈的大理石化為絲綢襯衫和珍稀皮革拼接尼龍包袋上的印花圖案，每件作品皆獨一無二。引人想像的是，Malgosia Bela、Veronika Kunz等女模穿插其中，可算Kris為女士所設的伏筆？

新西服‧正裝與越野機車褲

輪廓清晰、肩線明確的設計語彙，為正裝西服搭配機車越野褲裝寫下開場，品牌標誌性鞋履均被添加結構性鞋頭，令人聯想到鑽石切面，就算白色休閒鞋也有相同的工藝。

圖片提供／Berluti

Kris Van Assche為Berluti賦予「自由感」，休閒鞋也有線條強烈的鞋底。（路透）

Berluti皮革工坊石台因Patina古法染色留下的色澤重現於多款設計。

波蘭超模Malgosia Bela為Berluti走秀。

瑞士超模Veronika Kunz（左）與男模。（路透）

越野褲裝搭配正裝格調與翻新結構的的經典鞋履「Alessandro」。（法新社）

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