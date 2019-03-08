〈2019男裝週〉Celine倫敦日記

2019-03-08

記者方惠宗／台北報導

從上一季的「巴黎青年夜誌」到這季的「倫敦日記：紀錄倫敦青年的拍立得照片集」，設計才子Hedi Slimane破天荒地帶來上任Celine創意總監、品牌史上首度的完整男裝系列。當這位習慣大破大立的設計師才「調整」了Celine女裝的韻味、引起議論後，關於什麼才是屬於「Celine男士」的樣式，Hedi用他的方式開創了全新的定義：遵循傳統的裁縫方式。

一向被音樂圍繞、啟發創作靈感的Hedi Slimane這回發掘「No Wave」（無浪潮）的魅力，透過這種在70年代向「New Wave」（新浪潮）反撲的曲風，看來就像是對抗當前主流的比喻。眼前，Hedi徹底屏除市場熱愛的精緻休閒與運動元素，讓西裝成為一切的出發點，而且，很明顯的，整場秀上連一雙運動鞋都沒有！

事實上，Hedi可說是當代西裝的定義者之一。想想，男人西裝的變遷，只要任何一個小小微調就能有大大的不同，遑論他自千禧年任Dior Homme創意總監為世人所帶來的超窄身Slim Fit西裝，亦令父執輩的窄版領帶重返摩登，「時尚老佛爺」Karl Lagerfeld為了穿上他的西裝而大減肥的事情，更是琅琅上口的時尚故事。如今，18年過去了，Hedi也從Saint Laurent跳槽到Celine，在LVMH集團的支持下，正式打造「Celine西裝」。

新西服‧劍領雙排扣、窄領帶、反摺褲

Celine第一場獨立男裝秀延續上季女裝秀率先透露的樣子，將上一季出現的方形輪廓服裝線條再推往更高的境界。線條略闊的黑色劍領雙排釦、白襯衫、窄領帶，儼然是Hedi眼裡西裝最永恆的樣子；趣味的是下半身，高腰打褶線、褲長只到腳踝之上、褲腳反摺，搭配平底繫帶靴，整體看來更有分量感。至於Hedi最擅長的搖滾風皮夾克、墨鏡等，則是順應場合交互搭配的不敗單品。髮型師Esther Langham巧手催生的碗型流線髮型也是新亮點，據說Hedi很早就有將此作為Celine經典髮型的想法。

圖片提供／Celine

Celine創意總監Hedi Slimane為品牌帶來首度的完整男裝系列。

整場秀找不到一雙運動鞋？Celine男裝以音樂次文化反撲街頭風。

如搖滾偶像的裝扮是Hedi熱衷的風格。

為緊窄修長的神秘黑色添入豹紋色彩。

人字紋毛呢外套再從父執輩的衣櫃回春。

Celine男裝秀的首套西裝：黑色劍領雙排釦、白襯衫、窄領帶、反摺褲、平底靴。

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