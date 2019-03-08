〈2019男裝週〉Dior Men新美學

2019-03-08

記者方惠宗／台北報導

Dior Men在巴黎艾菲爾鐵塔（La Tour Eiffel）前的「戰神廣場」（Champ-de-Mars）打造長達76公尺的輸送帶式伸展台，Kim Jones揭開上任以來的第一個冬季系列，服飾在不同位置的場景中亮相，就像一個高級訂製服大廳。

相較Kim Jones領軍的過去兩次大秀、巴黎19春夏與東京19早秋，Dior Men都以秀場中央的巨型藝術裝置為人津津樂道，前者是藝術家KAWS以玫瑰花製作的巨型BFF（Best Friend Forever）公仔，後者是出自日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）的12公尺高女機器人。本季以服飾為主導，展示方式有如雕塑、藝術品般引人玩味。

細看本季服裝，尊貴氣派來自喀什米爾、絲緞等頂級面料，並配上全新技術製作的物質，在淡藍、淡紫褐、珍珠灰、夜藍及黑色中綻放亮麗光澤，動物紋路、褶襉垂墜、建築感線條、柔美色彩等經典元素則詮釋Dior典藏的神韻。

同時，Kim Jones從Dior先生的美學觀點及早年開設畫廊的逸事取材，與美國當代藝術家雷蒙‧佩蒂朋（Raymond Pettibon）合作，將畫作轉化為印花、針織、緹花及手工刺繡。

新西服‧斜片西服

出自Dior高級訂製服工作室的「Tailleur Oblique」斜角外套剪裁繼續演變，衫身鑲有裁片、長度垂地，穿時裹繞至鈕釦位置，顛覆對稱造形，將Oblique的「斜線」概念發揮極致。

圖片提供／Dior

Dior Men在戰神廣場搭建秀場。

Dior Men長達76公尺的輸送帶式伸展台出人意外。

綻放光澤的美學本色：淡藍、淡紫褐、珍珠灰、夜藍及黑色。

將畫作轉化為印花、針織、緹花及手工刺繡。

布料嵌進絲緞裁片、似是露出襯裡，傳達裡外皆美的結構與裁縫。

Tailleur Oblique外套繼續演變，加入裁片包覆身體。

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