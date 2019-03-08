〈2019男裝週〉Louis Vuitton歌頌流行樂之王

2019-03-08

記者方惠宗／台北報導

Virgil Abloh也許是近十年間最受推崇的男性潮流引爆者，他執掌Louis Vuitton（LV）男裝設計的首季作品在去年六月的巴黎男裝週，成功打動人心，自然挑動人們對後續的期待。秀前、在這美國流行樂之王麥可．傑克森（Michael Jackson，1958～2009）逝世將滿十週年之際，Virgil再次提起這位地表最強的流行文化象徵人物做為靈感來源，霎時讓人大夢初醒、眼前一亮地頓悟。不過此刻在LV，你所能想得到、所有和麥可有關的風格元素，若以平舖直敘、復刻似的影子重現，還能讓人有感嗎？若照Virgil Abloh的邏輯，共鳴點相信就在「事情背後的意義」以及「想表達的是什麼」。

於是乎，Virgil Abloh將紐約街道搬上LV伸展台，Jason Arce以薩克斯風揭序，隨著Devonté Hynes（又名Blood Orange，血橙）為本次時裝秀專門創作的歌曲《You Know What’s Good》、與Mikey Freedom對唱，Jim Joe、Lewy Btm和Futura等視覺藝術家更在現場作畫，觀眾如臨真實街頭，不禁令人聯想麥可神曲《Billie Jean》的MV場景，以及這支讓MTV首次播放黑人歌手MV、寫下歷史的曲目。

從麥可而起的流行文化、慈善精神以及年代背景擷取靈感，Virgil延續「3%」的創作理念、一種將平凡化為非凡的比例，從兒時睡衣到青春期外套，都有嶄新的詮釋。麥可舞台裝常見的軍裝符號以填充、縫紉技巧重新詮釋，LV Monogram成了皮革浮雕裝飾，為悠久的LV符號換上絕妙新象。最後，象徵招牌舞姿「月球漫步」的白襪黑鞋化為圖騰、印在T恤，以及宣揚「四海一家」（We Are the World）、拼接各國旗幟的設計。不捨的還有那雙一眼即識的水晶手套，歌頌麥可的奮鬥精神，一切不言而喻。

新西服‧鬆垮配 垮褲配西服

雙層羊毛訂製西裝輪廓寬鬆，一如1930年代盛行、象徵街頭幫派或次文化潮流的阻特服（Zoot Suits），一連串的西裝褲伴隨垮褲線條登場，流露街頭式的浮誇感。

圖片提供／Louis Vuitton

可拆卸的胸襟飾片與肩章口袋化襯衫為軍裝。

穿出孩提感的Puffer Jacket；LV Monogram以浮雕裝飾。

世界旗幟圍巾襯衫宣揚「四海一家」，也是一首麥可傑克森與萊諾李奇譜寫、1985年的慈善歌曲。

水晶點綴的淺灰色法蘭絨格子襯衫與羊毛針織亮片手套。

擁有巴黎古蹟地標印花的睡衣靈感絲質連帽裝。

垮褲文化帶進訂製西裝？這些造型讓人想起1930年代盛行、象徵街頭幫派或次文化潮流的阻特服。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/